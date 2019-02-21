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Народный рейтинг
кредитных карт

Народный рейтинг кредитных карт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

Какие две кредитных карты из предлагаемого перечня Вы считаете лучшими

Народный рейтинг кредитных карт 3.2 5 186
Кредитная карта Monobank
24%
45
"Большая пятерка", ТАСкомбанк
32%
59
Card Blanshe White, Идея-банк
6%
11
ЭКО-Максимум, Альфа-банк
8%
14
Универсальная, Приватбанк
15%
27
Универсальная с кэшбэком, А-банк
7%
13
World Maximum, Альфа-банк
5%
9
FreecardGold, Кредит-Днепр
1%
1
Golden Dream, банк Конкорд
3%
5
Easypay cobrend, банк Форвард
1%
2
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:23

Re: Народный рейтинг кредитных карт

а че в списке нету тревел от аллы?
лучше чем максимум с этой недопрограммой орешков
так само нету викенда от таськи.
короче две карты за которые бы я проголосовал - обоих нету в списке :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:58

  mephala написав:а че в списке нету тревел от аллы?
лучше чем максимум с этой недопрограммой орешков
так само нету викенда от таськи.
короче две карты за которые бы я проголосовал - обоих нету в списке :mrgreen:


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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:04

  mephala написав:а че в списке нету тревел от аллы?
лучше чем максимум с этой недопрограммой орешков
так само нету викенда от таськи.
короче две карты за которые бы я проголосовал - обоих нету в списке :mrgreen:

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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:15

Вуйко Бєня і пані Алла

Із запропонованого переліка проголосував за універсалку Привата і Еко від пані Алли... :P Основний критерій - доступність отримання кредитної лінії для будь-якого громадянина, якщо картка претендує на роль народної. Особливо це актуально для внутрішньо переміщених громадян України і офіційно безробітних. Демократичність і лояльність, прозорі умови користування, різноманітність каналів погашення, ось ті критерії, які повинні бути покладені в основу голосування, а не різноманітні плюшки. Безсумнівно народна картка 1 - універсалка Привата. Це якщо голосувати об'єктивно. А так, кожна карта має має своє призначення і специфіку. І вподобання кожного користувача досить суб'єктивні. :P

П.С. Всі банки із цього переліка, крім Привата, Алли і Конкорда дискримінують внутрішньо переміщених осіб. Це ганьба! :evil: На рейтинг народного банка, вони апріорі не можуть претендувати. Закликаю за них не голосувати, допоки вони не припинять дискримінацію. 8) Країна повинна знати, які контори не підтримають їх в скрутні часи, а навпаки посталять підніжку і поріжуть ліміт, побоюючись, що клієнт не поверне гроші. Значить банк не довіряє клієнту і не лояльний. Особливо прикро було це спостерігати влітку 2014, коли різали ліміти клієнтам, що завжди справно виконували свої забов'язання і були з чистою, як сльоза кредитною історією. Про яку лояльність тоді може йти мова? Друг пізнається в біді.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:39

Re: Народный рейтинг кредитных карт

  ShtormK написав:что были, те и остались.

Призабув...думав Ви в темі.
Гриценко...наш Президент
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