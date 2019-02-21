а че в списке нету тревел от аллы?
лучше чем максимум с этой недопрограммой орешков
так само нету викенда от таськи.
короче две карты за которые бы я проголосовал - обоих нету в списке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:23
Re: Народный рейтинг кредитных карт
а че в списке нету тревел от аллы?
лучше чем максимум с этой недопрограммой орешков
так само нету викенда от таськи.
короче две карты за которые бы я проголосовал - обоих нету в списке
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:58
Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:04
Бесплатные карты включены в опрос
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:15
Вуйко Бєня і пані Алла
Із запропонованого переліка проголосував за універсалку Привата і Еко від пані Алли... Основний критерій - доступність отримання кредитної лінії для будь-якого громадянина, якщо картка претендує на роль народної. Особливо це актуально для внутрішньо переміщених громадян України і офіційно безробітних. Демократичність і лояльність, прозорі умови користування, різноманітність каналів погашення, ось ті критерії, які повинні бути покладені в основу голосування, а не різноманітні плюшки. Безсумнівно народна картка 1 - універсалка Привата. Це якщо голосувати об'єктивно. А так, кожна карта має має своє призначення і специфіку. І вподобання кожного користувача досить суб'єктивні.
П.С. Всі банки із цього переліка, крім Привата, Алли і Конкорда дискримінують внутрішньо переміщених осіб. Це ганьба! На рейтинг народного банка, вони апріорі не можуть претендувати. Закликаю за них не голосувати, допоки вони не припинять дискримінацію. Країна повинна знати, які контори не підтримають їх в скрутні часи, а навпаки посталять підніжку і поріжуть ліміт, побоюючись, що клієнт не поверне гроші. Значить банк не довіряє клієнту і не лояльний. Особливо прикро було це спостерігати влітку 2014, коли різали ліміти клієнтам, що завжди справно виконували свої забов'язання і були з чистою, як сльоза кредитною історією. Про яку лояльність тоді може йти мова? Друг пізнається в біді.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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