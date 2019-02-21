а че в списке нету тревел от аллы?
лучше чем максимум с этой недопрограммой орешков
так само нету викенда от таськи.
короче две карты за которые бы я проголосовал - обоих нету в списке
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:23
Re: Народный рейтинг кредитных карт
а че в списке нету тревел от аллы?
лучше чем максимум с этой недопрограммой орешков
так само нету викенда от таськи.
короче две карты за которые бы я проголосовал - обоих нету в списке
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:58
Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:04
Бесплатные карты включены в опрос
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:15
Вуйко Бєня і пані Алла
Із запропонованого переліка проголосував за універсалку Привата і Еко від пані Алли... Основний критерій - доступність отримання кредитної лінії для будь-якого громадянина, якщо картка претендує на роль народної. Особливо це актуально для внутрішньо переміщених громадян України і офіційно безробітних. Демократичність і лояльність, прозорі умови користування, різноманітність каналів погашення, ось ті критерії, які повинні бути покладені в основу голосування, а не різноманітні плюшки. Безсумнівно народна картка 1 - універсалка Привата. Це якщо голосувати об'єктивно. А так, кожна карта має має своє призначення і специфіку. І вподобання кожного користувача досить суб'єктивні.
П.С. Всі банки із цього переліка, крім Привата, Алли і Конкорда дискримінують внутрішньо переміщених осіб. Це ганьба! На рейтинг народного банка, вони апріорі не можуть претендувати. Закликаю за них не голосувати, допоки вони не припинять дискримінацію. Країна повинна знати, які контори не підтримають їх в скрутні часи, а навпаки посталять підніжку і поріжуть ліміт, побоюючись, що клієнт не поверне гроші. Значить банк не довіряє клієнту і не лояльний. Особливо прикро було це спостерігати влітку 2014, коли різали ліміти клієнтам, що завжди справно виконували свої забов'язання і були з чистою, як сльоза кредитною історією. Про яку лояльність тоді може йти мова? Друг пізнається в біді.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:39
Re: Народный рейтинг кредитных карт
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:43
Я уже отвечал на этот вопрос, но мне не сложно, отвечу еще раз.
Потому что обе карты платные В данном случае голосование - именно среди бесплатных.
Просьба к тем, кто только увидел: пробегите глазами первые страницы обсуждения, многие вопросы отпадут.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:46
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:01
Давайте всі плюшки В5 в студію. НЕ всі ж карткою користуються. Клієнт порівняє і проголосує.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:30
Re: Народный рейтинг кредитных карт
как можно голосовать за тот отстой что предлагает монобанда вообще не представляю. или народ голосует не за лучшую карту а по принципу какая у меня есть?
Востаннє редагувалось mephala в П'ят 22 лют, 2019 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:32
но если уж решили кредитки ранжировать так тогда дальше ранжируйте.
например та же карта от А-Банка просто так не получить. Сначала в банк нужно 25К занести. Это вы учли?
Эти 25К можно отнести в другой банк где процент повыше и за полученную дельту оформить платную кредитку которая нравится.
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