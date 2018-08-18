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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2290229122922293

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 266
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
33%
87
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
5%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
20
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
6%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
14%
36
Всього голосів : 266
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:01

  hume написав:.. Но застройщики гамбурга не строят такое уг только потому, что нищеброду хочется жить у метро. ..

и кто/что же их сдерживает ?
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:02

  antey1969 написав:
  UA написав:
  vano80 написав:Ну такое. Не забудь еще, что кроме купить, там и жить за что-то надо будет. Вон в Автографе прикинули, что у них 22 за метр выходит, платежей. Кусок парковки, уже купленный, 900 в месяц.

По Автографу совсем недавно озвучивали тариф 7 или 8 грн.
Или это был рекламный, пока всё не распродали?

Афтограф точно знаю - 22 с копейками за квадрат(приятель ходит в тихом офигении).
К тому же сначала обещали в счет оплаты за м2 два раза в год централизованно с люлек мыть окна, но теперь и эта опция как-то сама собой из задекларированных услуг испарилась

Окна "на всю фасадную стену" нормально помыть из квартиры извращение ещё то.
Я автомойкой высокого давления шурую :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:04

  hume написав:
Вы наверное путаете пирамиды. В данном конкретном случае есть одна единственная пирамида, это пирамида продаж. Как только что то пошло не так с новым участком, как только прикрыли продажи следующих домов, а именно на озёрах, всё полетело к xyям.
Самое интересное что разница в цене вcего процентов 30. 1куе в эврике, против 1,3 куе в республике. Разница в плотности 1 к 4рем, а скорее всего больше.

У одних тротуарные фонтаны, у других есть лавочка (количество три штуки). У одних какие то невероятные высотные штуки для детей, у других есть гойдалки (тоже несколько штук, обязательно разноцветные, чтоб дети нашли их в пасмурную погоду), наверное

Короче, ПОХ мне в город.


По 1000 Эврика?
А по 13 000 грн с отделкой при курсе 25 не хотите?
Причём до метро пешком,а не ехать по пробкам,когда Щербакова стоит.
Кан возьмёт драконовской кварплатой и платой за мифические услуги типа "закрытой территории",ну типа такой как на Комфорт Таун.
Какая пирамида продаж,сколько на счетах заморожено?
В наглую же требуют откатить,чего неясного?
Должен быть рынок,покупатель рассудит,тем более на таком субъективном и не справедливом рынке как недвига,а рынок виталька нагло убивает в угоду своему спонсору\заказчику-Фирташу,вот и весь сказ,а вы начинаете напоминать летучего голландца,я очень хотел бы с вами пообщаться,когда вы были бы в ситуации Сержика,вы также продолжали бы о тяге к прекрасному и о том,что массовый сегмент это зло???
Сытый голодного никогда не поймёт.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:10

  hume написав:Вы нить дисскуссии потеряли. Если у вас нет на минимальную гостинку в дупе гамбурга, то вы арендуете. Но застройщики гамбурга не строят такое уг только потому, что нищеброду хочется жить у метро. Может так вам понятнее.

Вы же гнёте линию партии совка, нужно расселить нищебродов


В нормальных странах тянут метро на десятки км,а не рассуждают о том,сколько надо сотен ярдов на ремонты,чтобы 70% распилить.Кроме как обещать и нести бред виталька ничего не может и не умеет.
Сейчас по факту занимаются тупым вредительством,все мосты ковыряют и развязки по чайной ложке,весь город погрузился в каждодневные пробки,но одному отбитому наглухо боксёру пох,он рубит бабло,чем больше тем лучше,жаль бюджет не резиновый,не получается давать 99% предоплаты за шулявскую развязку еженедельно и удваивать сметы на раз два вообще без повода.

п.с. как хорошо что вы в своё время посидели на земельных вопросах,теперь можно себе позволить тягу к волшебному и красивому(((
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 11 лис, 2019 22:23, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вывода два:
1. К нормальным странам Украина не имеет отношения

2. ЮНЕСКО явно не внесет Киев в мировое наследие
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 22:22

  UA написав:Окна "на всю фасадную стену" нормально помыть из квартиры извращение ещё то.
Я автомойкой высокого давления шурую :mrgreen:

Там с окнами в первом доме вообще веселье.
Остекление получается общее с соседями, а через него(не через стену).... та-даммм!!! слышно, когда соседи слишком громко включают телевизор)))
В следующих домах вроде бы как теперь стеклят поотдельности рядом стоящие квартиры, но в пилотном жизнь - боль :?
antey1969
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