Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Затронет - мы живем в глобальном мире, но не так сильно, как 08 или 14-ом. Мировой кризис это сжигание денег в топке долгов и фондовых рынков. Это в первую очередь долговой кризис. У нас много люди и бизнес набрали кредитов, что не смогут их обслуживать и сливать по чем дают? Плюс очень низкая база. PS Кризис, которого все ждут и к которому готовятся, редко приходит по расписанию.
Затронет хорошо. Больше половины кредитов в банках не обслуживаемые, по НБУ. Знаю немаленький бизнес, который тупо бросил поставщиков, кредиторов, по максисмуму вывел деньги из оборота и ударился в овгз ). Видимо, делать деньги из воздуха оказалось выгоднее, чем реальное производство. Это уже долговой кризис.
и как на ваш конкретный пример повлияет мировой долговой кризис? Ваш знакомый бизнес УЖЕ дефолтнул. Он уже умер, а что мертво - умереть не может (с).
asti написав:Меня вот что удивляет. В 2001 году, когда я приехал в Киев учится однушка на Борщаговке стоила 6-7 тысяч долларов, а гостинку можно было и за 5500 найти. С тех пор в Киеве настроили туеву хучу жилья - целые жилые кварталы + пригород застроился в огромных количествах практически с нуля в чистом поле. И при этом цены сейчас в 5-6 раз выше чем тогда а население при этом практически не увеличилось! Единственное что выросло - это зарплаты. Вот я и думаю, а сколько бы сейчас стоили квартиры если бы вообще ничего не строилось, по миллиону, что-ли??!
шо за бред? или вы один такой уникальный приехали в Киев учиться? Все остальные на потоке были куяны? С момента вашего штурма столицы Киев вырос по населению на 70% минимум. Было 3 млн, стало 5 млн.
нє, був десь 2,5 при УРСР а зараз 2,96. 5 це разом із понаєхами елекричками/маршрутками із ближнього та дального пригорода на роботу в будній день.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
rw666 написав:Если кржн - уже рокета? То как насчёт украинской провинции? Я звонил на свою малую родину, там даже не слыхали о дорожае на рынке недвижимости. Может можно успеть заработать там? Есть опыт 2008 года. Когда даже в провинции 3-ка стоила 80000$, а сейчас 30000.
Неплоха провинция с ценой за трёху в 1300 за метр пусть и в -08м году Не иначе Полтава или Запор, да ещё и центр?
asti написав:Меня вот что удивляет. В 2001 году, когда я приехал в Киев учится однушка на Борщаговке стоила 6-7 тысяч долларов, а гостинку можно было и за 5500 найти. С тех пор в Киеве настроили туеву хучу жилья - целые жилые кварталы + пригород застроился в огромных количествах практически с нуля в чистом поле. И при этом цены сейчас в 5-6 раз выше чем тогда а население при этом практически не увеличилось! Единственное что выросло - это зарплаты. Вот я и думаю, а сколько бы сейчас стоили квартиры если бы вообще ничего не строилось, по миллиону, что-ли??!
шо за бред? или вы один такой уникальный приехали в Киев учиться? Все остальные на потоке были куяны? С момента вашего штурма столицы Киев вырос по населению на 70% минимум. Было 3 млн, стало 5 млн.
Да не живёт сейчас в Киеве 5 млн, даже с понаехами, дай бог 3,5 и то не факт, и 90% этих понаехавших никакого влияния на рынок не оказывают ибо не имеют денег на покупку даже комнаты в общаге. Единственное влияние аренда, но опять же количество квартир в аренду растет каждый день, а где берутся сьемщики??
rw666 написав:Если кржн - уже рокета? То как насчёт украинской провинции? Я звонил на свою малую родину, там даже не слыхали о дорожае на рынке недвижимости. Может можно успеть заработать там? Есть опыт 2008 года. Когда даже в провинции 3-ка стоила 80000$, а сейчас 30000.
Неплоха провинция с ценой за трёху в 1300 за метр пусть и в -08м году Не иначе Полтава или Запор, да ещё и центр?
У нас в Кропивницком трёхкомнатные сталинки в центре стоили по 100-120 тысяч на пике, а за обычную панельную двушку в спальном районе просили 60//)
rw666 написав:Если кржн - уже рокета? То как насчёт украинской провинции? Я звонил на свою малую родину, там даже не слыхали о дорожае на рынке недвижимости. Может можно успеть заработать там? Есть опыт 2008 года. Когда даже в провинции 3-ка стоила 80000$, а сейчас 30000.
В Коростене еще не подорожало. Подтверждаю. Цены такие же как и в 2016-2018, то есть на дне. Однушку в спальнике в кирпичном доме можно взять за 8-9к баксов, а центр 11-12к.
Востаннє редагувалось vladus17 в Суб 18 січ, 2020 17:18, всього редагувалось 1 раз.
asti написав:Меня вот что удивляет. В 2001 году, когда я приехал в Киев учится однушка на Борщаговке стоила 6-7 тысяч долларов, а гостинку можно было и за 5500 найти. С тех пор в Киеве настроили туеву хучу жилья - целые жилые кварталы + пригород застроился в огромных количествах практически с нуля в чистом поле. И при этом цены сейчас в 5-6 раз выше чем тогда а население при этом практически не увеличилось! Единственное что выросло - это зарплаты. Вот я и думаю, а сколько бы сейчас стоили квартиры если бы вообще ничего не строилось, по миллиону, что-ли??!
шо за бред? или вы один такой уникальный приехали в Киев учиться? Все остальные на потоке были куяны? С момента вашего штурма столицы Киев вырос по населению на 70% минимум. Было 3 млн, стало 5 млн.
Да не живёт сейчас в Киеве 5 млн, даже с понаехами, дай бог 3,5 и то не факт, и 90% этих понаехавших никакого влияния на рынок не оказывают ибо не имеют денег на покупку даже комнаты в общаге. Единственное влияние аренда, но опять же количество квартир в аренду растет каждый день, а где берутся сьемщики??
думаю, що потрохи розселяються в кращі умови, тобто хто знімав ліжкомісце, тепер може знімати кімнату, хто знімав кімнату, може довзволити гостинку, а хто знімав гостинку, може знімати у еквіваленті % до зп. повноцінну 1к
тобто "розуплотняються"
і в порівнянні із 2005р. як на мене, метро не таке переповнене....
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
rw666 написав:Если кржн - уже рокета? То как насчёт украинской провинции? Я звонил на свою малую родину, там даже не слыхали о дорожае на рынке недвижимости. Может можно успеть заработать там? Есть опыт 2008 года. Когда даже в провинции 3-ка стоила 80000$, а сейчас 30000.
В Коростене еще не подорожало. Подтверждаю. Цены такие же как и в 2016-2018, то есть на дне.
1к за 1 Фонд (8куе)?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
rw666 написав:Если кржн - уже рокета? То как насчёт украинской провинции? Я звонил на свою малую родину, там даже не слыхали о дорожае на рынке недвижимости. Может можно успеть заработать там? Есть опыт 2008 года. Когда даже в провинции 3-ка стоила 80000$, а сейчас 30000.
В Коростене еще не подорожало. Подтверждаю. Цены такие же как и в 2016-2018, то есть на дне.