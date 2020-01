Додано: Суб 18 січ, 2020 16:55

investorkiev написав: asti написав: Меня вот что удивляет. В 2001 году, когда я приехал в Киев учится однушка на Борщаговке стоила 6-7 тысяч долларов, а гостинку можно было и за 5500 найти. С тех пор в Киеве настроили туеву хучу жилья - целые жилые кварталы + пригород застроился в огромных количествах практически с нуля в чистом поле. И при этом цены сейчас в 5-6 раз выше чем тогда а население при этом практически не увеличилось! Единственное что выросло - это зарплаты. Вот я и думаю, а сколько бы сейчас стоили квартиры если бы вообще ничего не строилось, по миллиону, что-ли??! Меня вот что удивляет. В 2001 году, когда я приехал в Киев учится однушка на Борщаговке стоила 6-7 тысяч долларов, а гостинку можно было и за 5500 найти. С тех пор в Киеве настроили туеву хучу жилья - целые жилые кварталы + пригород застроился в огромных количествах практически с нуля в чистом поле. И при этом цены сейчас в 5-6 раз выше чем тогдаЕдинственное что выросло - это зарплаты. Вот я и думаю, а сколько бы сейчас стоили квартиры если бы вообще ничего не строилось, по миллиону, что-ли??!

шо за бред? или вы один такой уникальный приехали в Киев учиться? Все остальные на потоке были куяны?

С момента вашего штурма столицы Киев вырос по населению на 70% минимум. Было 3 млн, стало 5 млн. шо за бред? или вы один такой уникальный приехали в Киев учиться? Все остальные на потоке были куяны?С момента вашего штурма столицы Киев вырос по населению на 70% минимум. Было 3 млн, стало 5 млн.

нє, був десь 2,5 при УРСР а зараз 2,96.

5 це разом із понаєхами елекричками/маршрутками із ближнього та дального пригорода на роботу в будній день. нє, був десь 2,5 при УРСР а зараз 2,96.5 це разом із понаєхами елекричками/маршрутками із ближнього та дального пригорода на роботу в будній день.

