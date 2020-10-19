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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 жов, 2020 12:31
airmax78 написав:
Да понятно уже. Удаленка не пройдет. Время от времени выбираюсь в город. Если столько людей на удаленке, то откуда этот лютый ПЦ на дорогах с 8 до 20?
дороги "ремонтуються" - невже не видно?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 22 жов, 2020 12:40
Ну що пацани,почалося?
За УКО "готова" кавалірка 12куе, 17м2.
А в центрі Ірпеня за 5хв від "Білого дому" та рейкового транспорту за майже готова 1к 35м2 за 29куе. Акція!
Летим !
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Додано: Чет 22 жов, 2020 12:42
flyman написав:
Ну що пацани,почалося?
За УКО "готова" кавалірка 12куе, 17м2.
А в центрі Ірпеня за 5хв від "Білого дому" та рейкового транспорту за майже готова 1к 35м2 за 29куе. Акція!
Летим !
Куди летим?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 12:42
flyman написав:
Ну що пацани,почалося?
За УКО "готова" кавалірка 12куе, 17м2.
А в центрі Ірпеня за 5хв від "Білого дому" та рейкового транспорту за майже готова 1к 35м2 за 29куе. Акція!
Летим !
Уря!
Питання в тому, що далі?
Де взяти квартирантів?
І скільки вони будуть платити за "майже готову"?
3 000 грн?
Чи 2 000 грн???
Ціни КРЖН почнуть валитись з Прикиївських Єпенів, що й спостерігаємо.
На мою думку, 29 000 без ремонту в Єпенях - вельми дорого.
Красна ціна 20 000, для небагатої публіки, яка може дозволити собі щоденно стояти в автокорках 2-3 години
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 22 жов, 2020 12:44, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 22 жов, 2020 12:43
flyman написав:
За УКО "готова" кавалірка 12куе, 17м2
А пруфи є? Чи це самострой?
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Додано: Чет 22 жов, 2020 12:45
airmax78 написав:
Да понятно уже. Удаленка не пройдет. Время от времени выбираюсь в город. Если столько людей на удаленке, то откуда этот лютый ПЦ на дорогах с 8 до 20?
Вы наверное на троллейбусе выбираетесь в город?
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Додано: Чет 22 жов, 2020 13:10
plugatyrev написав: zРадио написав: airmax78 написав:
2009-2013 - уже очень близко цены. Но, от объекта зависит, конечно.
Влажные мечты. В лучшем случае текущие цены - это 80% от цен 2009-2013 гг, в худшем - 60%. Мой дом - один из самых ликвидных вариантов тех лет - дисконтируется на сегодня процентов на 30 с гарантией.
PS: а впереди еще и коррекция роста 2016-2019 гг
инфляцию доллара забыл посчитать..
В Украине ее нет. С 2008-го покупательная способность доллара по абсолютному большинству товаров и услуг только укрепляется
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Додано: Чет 22 жов, 2020 13:14
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Додано: Чет 22 жов, 2020 13:22
zРадио написав:
В Украине ее нет. С 2008-го покупательная способность доллара по абсолютному большинству товаров и услуг только укрепляется
Демография, джапанизация экономики?
Не?
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Додано: Чет 22 жов, 2020 13:32
UA написав: zРадио написав:
В Украине ее нет. С 2008-го покупательная способность доллара по абсолютному большинству товаров и услуг только укрепляется
Демография, джапанизация экономики?
Не?
Скорее аргентинизация с маниакальной исполнительностью ) Для джапанизации у нас слишком низкая точка наклонного движения. Впрочем, если в ближайшее время не увеличить денежную массу, опустив гривну до 32-35 за доллар, то по форме процессы в экономике могут повторить японскую болезнь
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