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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10859108601086110862
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 22:41

  Hotab написав:airmax78 ,

Трамвайні лінії прокладуть нові, завезуть нові трамваї і їх взагалі не буде чутно.



Коли? Враховуючи війну.
А між 044 і Щекавицею (горою) планують ще побудувати. Щоб «бізнес» мав відбуття ліктя, щоб тісніше .
Коротше не зрозумів я про що взагалі 044. Ну крім клінкера на фасаді. Сам Подол відверто цікавий. У нього є якийсь свій шарм. Вуличні музиканти, харчевні, молодіжні тусовки.

Шукайте вторинку у цегляних будинках початку 00х на Волошській.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 22:47

Wisznia2021
Пишу только то, что вижу и слышу. У меня в кругу общения здесь и учителя, и медики, и инженеры, и слесаря, и шахтеры, и полицейские, кого только нет изо всех регионов Украины. Многие с детьми. Обмениваемся информацией и мнениями нонстоп. У кого-то вопросы со школой, у кого-то с медициной и медикаментами, у кого-то с чиновниками или с документами, кто-то устроился на работу, кто-то ищет квартиру поцентрее, кому-то нужна мебель, кто-то планирует поездку в крупные города, кто-то навещает родных в Украине, к кому-то приехали родственники и их нужно устроить и т. д.. Жизнь бурлит.
Можете написать, что видите вы. С удовольствием почитаю.
И возвращаясь к КРЖН. Учитывая настроения здесь, думаю, жилую недвижимость Киева ждет непростой период.
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 27 бер, 2023 22:54, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 22:49

  Zebra написав:
  Natt написав:
  vitaliian написав:Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно. Думаю это именно заграничные беженцы обвалили рынок, Киев не чуть не опаснее Винницы или Львова, чтобы туда убегать и арендовать там квартиры за те же деньги или дороже.

Конечно эти выброшенные никому не нужные квартиры займут новые понаехи, чем арендовать квартиру в какой-то жопе, лучше жить в Киеве возле метро. Может через год или пару лет. Цена сделает своё дело.

Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны и потом сразу сюда. Но повлияет ли это существенно на РН, хз, все же предполагаю, что будут возвращаться к мужьям (если еще есть к кому возвращаться, конечно), то есть в какое-то жилье.

Имею кейсы из Германии, Канады, Швейцарии и Австралии - родственники и знакомые.
Уехали в первую очередь ради детей. Чистят унитазы, но детям хотят дать будущее. Они НЕ ВЕРНУТСЯ УЖЕ СЮДА НИКОГДА, только депортация, РАДИ ДЕТЕЙ будут драить унитазы пока смогут.
20-25%% детей официально сидят заграницей.

Я ещё понимаю тех, кто чистил унитазы за границей в 90х годах, при несоизмеримых разницах в доходах, а тем более уровне жизни и комфорта, в Украине против тех же капиталистических стран.

Но сегодня видеть БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА, зачастую образованного, а то и интеллигентного украинца, моющего посуду, плечом к плечу с чернокожим беженцом из Африки с двумя классами образования - это какой-то сюрреализм.
roberto dark
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