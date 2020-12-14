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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10862108631086410865
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:08

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Ветка плавно сменила тематику с цен на разные схемы продать бетон из Польши. У кого что болит. Помнится израильский друг хотел инвестировать в Одессу в какой то отель, типа номер его а сдаёт и обслуживает менеджер отеля, интересовался у меня как такое провернуть без личного участия. Я Его отговорил, хотя после 2014 цены на номер в хорошем отеле сулили большие доходы при малых вложениях. Но хозяин не дурак решил , продать отель по номерам, а сам брался заселять/выселять и деньги хозяевам переводить.

Те кто сейчас пытаются всеми правдами и неправдами продать свою недвигу, изощраются в схемах и доверенностях - зря суетятся. В результате только потеряют и будут кусать локти.

Сейчас на рынке панические настроения, боятся покупать, потом будут покупать дороже. Когда паническая стадия сменится на ажиотажную. Было в 2004-2008. Всем резко понадобилась недвижимость за любые деньги. Я тогда продал бэушную машину дороже, чем купил ее в 2002 в уе.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

это произойдет только когда закончится война.
люди поймут что дешевле не будет и жилье надо уже покупать
но утром следующего дня они увидят ценники которые выросли на десятки %%%
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:16

  Олежан написав:это произойдет только когда закончится война.
люди поймут что дешевле не будет и жилье надо уже покупать
но утром следующего дня они увидят ценники которые выросли на десятки %%%

Это при условии, что эти самые люди будут в наличии.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:18

  Bolt написав:
  Олежан написав:это произойдет только когда закончится война.
люди поймут что дешевле не будет и жилье надо уже покупать
но утром следующего дня они увидят ценники которые выросли на десятки %%%

Это при условии, что эти самые люди будут в наличии.

условий действительно много
но свято место пусто не бывает
будет много желающих из за рубежа скупить все по дешевке
Востаннє редагувалось Олежан в Сер 29 бер, 2023 14:19, всього редагувалось 1 раз.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:15

В домовом чате много запросов по аренде и поменьше, но есть запросы на покупку. Активизировались может недели 2 как. Не очень понятна причина такого оживления, но очень интересно.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:26

  Bolt написав:
  Олежан написав:это произойдет только когда закончится война.
люди поймут что дешевле не будет и жилье надо уже покупать
но утром следующего дня они увидят ценники которые выросли на десятки %%%

Это при условии, что эти самые люди будут в наличии.

Даже после фашистов Гитлера и сумасшедших потерь люди были. А сейчас конечно все куда то денутся.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:29

  Олежан написав:будет много желающих из за рубежа скупить все по дешевке
из за рубежа приедут только отчаянные, а вот жители приграничных с РФ городов сильно задумаются. Надолго ли мир и не пора ли переехать.

Мебель из натурального дерева Италия
Вся техника мировых брендов

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... RdpEC.html

Недорого
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:19

  airmax78 написав:Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать.


drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 06:20

  vitaliian написав:
  Bolt написав:
  Олежан написав:это произойдет только когда закончится война.
люди поймут что дешевле не будет и жилье надо уже покупать
но утром следующего дня они увидят ценники которые выросли на десятки %%%

Это при условии, что эти самые люди будут в наличии.

Даже после фашистов Гитлера и сумасшедших потерь люди были. А сейчас конечно все куда то денутся.

Людей все меньше, житла - все більше.
Ти навіть не розумієш, що термін експлуатації цегляного "хруща" до капремонту 130 років. Більше, ніж людське життя.

Який бал мав(ла) в школі з математики, хімії, фізики? Трояк?
Принцип Данінга-Крюгера в дії.
Frant
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