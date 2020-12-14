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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11598115991160011601
Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 03:15

  барабашов написав:rjkz
а жить то что - до наших годов в аренде или бабкином наследстве? А если деньги всё таки капают и собираются и не в королевстве с шоколадными реками при пряничных берегах, а в Кировограде и не дай сейчас аллаh - Славянске, Запорожье или Харькове? Хотя в Славянске покупать наверно идиотизм.


Я уже давно писал, еще когда был в Киеве, что жить в аренде - не такая уж плохая идея.
Сейчас вообще склоняюсь к мысли, что надо быть мобильным и не обзаводиться СВОИМ ЖИЛЬЕМ.
Это не отменяет варианта владения недвигой как активом. То есть, арендной.
Вот только даже арендная недвига во время войны - не очень хороший актив.
Сейчас в целом на планете стремная ситуация.
В любой момент в любой точке земного шара может произойти что угодно.
Где-то с бОльшей, где-то с меньшей вероятностью.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 03:16

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Andrey2512 Бахматову треба попрацювати над іміджем. Він в цих окулярах та піджаку в клітинку та ще й неголений, не викликає довіри. Так йому мером не стати.


А как он "будет смотреться на велосипеде"?

Як справи в ЖЕКу?


Спасибо, все в порядке.
Грузим апельсины бочками.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 03:18

  kyk написав:
  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:Ну то зрозуміло, але навіщо себе прив'язувати до Кропивницького?

Жил человек в Северодонецке, приехал в Кропивницкий - город еще больше.
Что удивительного ? А куда надо ехать и привязываться ?

В столицю, бажано купувати квітку.


С сдуваемыми ветром овноблоками?
rjkz
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  #<1 ... 11598115991160011601
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