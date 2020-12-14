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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 07:54

  Бетон написав:https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/parkomstse-v-zhk-yaroslavv-grad-IDNEGOG.html
налетай
паркинг 57 куе всего-то

Можна брати якщо з ремонтом )
Там опалення є? Скільки кому можна поставити?)
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:09

  Ltava написав:sergey_stasyuk555 В об"яві:"Торг лише на підвищення ціни!"

Весна, у ріелторів теж бувають загострення)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:10

  vitaliiangel написав:
  hume написав:
  flyman написав:[
Для мене принципово, щоб за вікном щось рухалося, хмарки, листокчи, хвилі ... так як потрібно від екрана перевести погляд за вікно ... а там стіна/вікна сусіднього будинку, то може взагалі паралепіпед із фотобоями або екраном на всю стіну

Ну и каким образом ты купил цоколь)?

в цоколе как раз всё движение за окном. А какое движение с окна 20 этажа? птичка пролетит раз в час.

В цоколе из окна видно выхлопную трубу авто, может ещё мусорные баки.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:11

  striped написав:Новобуд, не прилетало, не последний этаж, не Свитлопарк. 850/м, без %.
Замануха наверное - https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... UQLpg.html

Треба брати - стіл і стільці є - кинути пару палетів і готова спальня)
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:12

  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:Туда ж начебто метро перекрили?
п.с. поставлю запитання поіншому , які райони, по Вашому, найгірші на правому березі?


метро перекрили не назавжди, та й зараз там немає ніякого колапсу, вивозять пасажиропотік наземкою і працює це напрочуд непогано

щодо «найгіршіх районів» - просто не хочу вкотре підіймати цей срач, є люди яким подобається Соломенка і навіть Виноградар, дехто вважає Оболонь райским місцем і фанатіє від Подолу, є навіть ті кому подобаються Нивки та Святошин

я вважаю що якщо квартира - то тільки центр, який складається з 4х історичних місцевостей, з яких 2 - це не дуже зручні для життя туристичні локації (Подол і Старокиївська гора), третя - це адміністративний центр (Печерськ), а четверта (Нова забудова) - діловий і торговий, зараз ця локація розвивається і забудовується найдинамічніше

Напрочуд непогано це як?
Тобто без метро може стало ще краще?)
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:14

  cherchiltank написав:[
Напрочуд непогано це як?
Тобто без метро може стало ще краще?)

Как я понял с лыбидской ездит автобус дублирующий исключительно остановки метро. Да, не метро, но народ не жалуется. Пробок сейчас нпрактичесеи нет, поэтому всё двигается.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Контингент сусідів та звукоізоляція - базові характеристики при виборі житла для себе.


маячня прр розділення житла на квартири "під аренду" та "для себе"
У кого на що грощей вистачає той то купляє\арендує
Людина може арендувати щось якісне у Центрі, але купить компромісне у спальнику
, наприклад Голосієві :)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:23

  hume написав:
  cherchiltank написав:[
Напрочуд непогано це як?
Тобто без метро може стало ще краще?)

Как я понял с лыбидской ездит автобус дублирующий исключительно остановки метро. Да, не метро, но народ не жалуется. Пробок сейчас нпрактичесеи нет, поэтому всё двигается.

Ось це ключове - нема пробок - бо до війни там стояло все ну і пересадка з метро на автобус - це теж незручність
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:24

  UA написав:
  fox767676 написав:
  UA написав:Деякі локації в Центрі, Печерьску, Подолі.
Якщо бюджетніше і спокійніше Деміївка, Голосієво та Оболонь ближче до Дніпра.
Все. На цьому комфортні для життя райони закінчилися.

ПОХ це місце компактної самоізоляції для понаїхів.



вчиться у кінгконківця додавати "IMHO"

Потенційні покупці квартир зазвичай дивляться якусь з полічених мною локацій, потім кажуть - За це стільки? та їдуть на ПОХ, акдем та інший Навігатор....
ПС Мешканці Деміївки, Голосієва та Оболонськоої набережної на зауваження шо ці районі погані, лише посміхаються.
Мешканці ПОХу на критику їх району стають у боксерську стійку та починають у чомусь переконувати.
Чому так?


Сам Ви мешканець ПОХа, я з района Печерської площі, 89 школу 10 років проходив через дорогу. Мені шо ПОХ шо Ваша Голосуха - спальники в єбенях за залізнецею
Коментар був до того що Ви дуже вузьким переліком районів оперуєте, мабуть не киянин
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:39

  hume написав:В цоколе из окна видно выхлопную трубу авто, может ещё мусорные баки.
в моём жк жители цоколей хотели запретить парковку под окнами но не из-за вида, а из-за выхлопа из трубы. Логично что их громко послали, типа зачем вы купили цоколь, а теперь жалуетесь.
vitaliiangel
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