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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11712117131171411715>
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:44

  hume написав:
  cherchiltank написав:[
Напрочуд непогано це як?
Тобто без метро може стало ще краще?)

Как я понял с лыбидской ездит автобус дублирующий исключительно остановки метро. Да, не метро, но народ не жалуется. Пробок сейчас нпрактичесеи нет, поэтому всё двигается.

Метро не потрібно куянам.
Є Богдани, електросамокати і підводи з конями - для бідних.
Для багатих - Ламборджіні.
Яке ще нафіг метро???
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:44

[quote="5704514:fox767676"][quote="5704166:UA"][quote="5704125:fox767676"]

О, я зараз живу недалеченько від неї - з двох сторін - жодного будинку, мені подобається - єдиний мінус - велика кишеня в приміщенні бувшого печерського ринку - якби його нафіг знесли і зробили б там сільпо - було б зашибісь)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:45

  hume написав:
  cherchiltank написав:[
Напрочуд непогано це як?
Тобто без метро може стало ще краще?)

Как я понял с лыбидской ездит автобус дублирующий исключительно остановки метро. Да, не метро, но народ не жалуется. Пробок сейчас нпрактичесеи нет, поэтому всё двигается.



то може і не відновлювати
50 років голосуха без метро жила, то і звикнути не встигла до хорошого
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:46

  fox767676 написав:
  hume написав:
  cherchiltank написав:[
Напрочуд непогано це як?
Тобто без метро може стало ще краще?)

Как я понял с лыбидской ездит автобус дублирующий исключительно остановки метро. Да, не метро, но народ не жалуется. Пробок сейчас нпрактичесеи нет, поэтому всё двигается.



то може і не відновлювати
50 років голосуха без метро жила, то і звикнути не встигла до хорошого

Тільки голосуха жила коли ще не побудували сотні будинків-мурашників, в то їздити на вднх - Ломоносова коли вчився був той ще квест)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:47

  cherchiltank написав:
О, я зараз живу недалеченько від неї - з двох сторін - жодного будинку, мені подобається - єдиний мінус - велика кишеня в приміщенні бувшого печерського ринку - якби його нафіг знесли і зробили б там сільпо - було б зашибісь)
[/quote][

ЦЕ СВЯТЕ!!!
Мені навіть ближня Солом'янка подобається, там такий же "барабан"
2 на всю Україну
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 28 бер, 2024 08:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:51

  fox767676 написав:
  cherchiltank написав:
О, я зараз живу недалеченько від неї - з двох сторін - жодного будинку, мені подобається - єдиний мінус - велика кишеня в приміщенні бувшого печерського ринку - якби його нафіг знесли і зробили б там сільпо - було б зашибісь)
[

ЦЕ СВЯТЕ!!!
Мені навіть ближня Солом'янка подобається, там такий же сільпо-барабан
2 на всю Україну[/quote]
Воно в такому стані що саме завалиться через 10 років - краще б сквер зробили)
Взагалі проблема Печерська що нема близько сільпо та егерзунда ну і всі парки це Грушевського Іоанна Павла - пішки далеченько
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 08:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hume написав:Как я понял с лыбидской ездит автобус дублирующий исключительно остановки метро. Да, не метро, но народ не жалуется. Пробок сейчас нпрактичесеи нет, поэтому всё двигается.
автобуси відправляються кожну хвилину, люди кажуть шо реально швидше ніж на метро
це звісно ж вимушена міра на час ремонту, але вона працює і це головне
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:07

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

fox767676 написав:ЦЕ СВЯТЕ!!!
Мені навіть ближня Солом'янка подобається, там такий же "барабан"
2 на всю Україну
ці два барабани - чи не найогидніші приклади совського «модернізму», шлак повнійший
колись орендував в печерському барабані приміщення - це мрак, як таке можна було взагалі побудувати - хз

зи: Солома - теж ще той мрачняковий депресняк де ситуація з метро ще гірше чим на Печерську - там з метро тільки Вокзальна

а Голосієво до речі - найкомфортніша для життя київська околиця

і ніяких тут «імхо»)
kingkongovets
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1
Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:09

  kingkongovets написав:
hume написав:Как я понял с лыбидской ездит автобус дублирующий исключительно остановки метро. Да, не метро, но народ не жалуется. Пробок сейчас нпрактичесеи нет, поэтому всё двигается.
автобуси відправляються кожну хвилину, люди кажуть шо реально швидше ніж на метро
це звісно ж вимушена міра на час ремонту, але вона працює і це головне

На голосієво був останній раз років 5 назад - там ніде було яблуку впасти від людей що чекали тролейбус чи маршрутку)
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Повідомлення Додано: Чет 28 бер, 2024 09:12

  cherchiltank написав:
  fox767676 написав:
  cherchiltank написав:
О, я зараз живу недалеченько від неї - з двох сторін - жодного будинку, мені подобається - єдиний мінус - велика кишеня в приміщенні бувшого печерського ринку - якби його нафіг знесли і зробили б там сільпо - було б зашибісь)
[

ЦЕ СВЯТЕ!!!
Мені навіть ближня Солом'янка подобається, там такий же сільпо-барабан
2 на всю Україну

Воно в такому стані що саме завалиться через 10 років - краще б сквер зробили)
Взагалі проблема Печерська що нема близько сільпо та егерзунда ну і всі парки це Грушевського Іоанна Павла - пішки далеченько[/quote]

реконструювати, чи перебудувати за мотивами
але не так як біля вокзалу


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