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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 15 кві, 2024 12:55
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Раньше нужно было не ги ги-кать поприколу а думать за кого нолосуют
Додано: Пон 15 кві, 2024 13:17
Додано: Пон 15 кві, 2024 19:49
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Потужне будівництво розгортається)
31 будинок за три місяця побудовано - так в 22 столітті вийдемо на повну потужність) що таке 5 будинків на 7 секцій?)
Станом на березень 2024 року в Україні працює 76% відділів продажу первинної нерухомості. За місяць по всій Україні в експлуатацію введено сім новобудов на девʼять секцій. Протягом цього року по Україні 31 готова новобудова на 53 секції, із них по Києву — 5 будинків на 7 секцій.
Додано: Вів 16 кві, 2024 12:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Новострой, без прилетов, 1200/м. Всего-то с 2011 (или 2006?) года мариновался -
Интересна логика владельцев.
Додано: Вів 16 кві, 2024 12:59
Плануваня норм, Сєржик би зацінив)
Додано: Вів 16 кві, 2024 13:00
Інвештували гроші, колись.
Не вийшли своєчасно.
Цікаво, скільки комуналки заплатили, з 2011?
Помітна сума набігла)))
Зараз зрозуміли, що треба продавати, тому що "гряде дорожай".
Додано: Вів 16 кві, 2024 13:04
Тут може бути десятки варіантів.
Самий "цікавий" - власник давно помер, спадкоємці не знали про цю квартиру.
Електронного реєстра на той час не було.
І шахраї нарешті "звернули увагу на "безхозне майно"
Додано: Вів 16 кві, 2024 14:08
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Очень много таких богатых людей(возраста наших родителей+-) натырив в 90е несколько бочек "соток"(попилив завод там,или линию 5/10кВ длиной под сто км с подстанциями, причём часто не у нас, а в рашке за Уралом), не зная чем заняться на "пенсии" тут, на малой родине, инвестировали "кирпичи" куда попало, попутно страдая от разных излишеств, типа омаров с Кубы самолётом раз в неделю и копчёной медвежатины и нерки с омулем с Карякии таким же макаром.
Такая диета в 60+лет здоровья не прибавляла и многие в годы расцвета их ровесника В.Ф.Батона так поумирали от инсультоинфарктов, если что устриц ел, у моего друга так отец, генерал КГБ совковый, умер от рака в Крыму лет 7-8 назад, и оставил там много "золотого" бетона в Ялте и Алуште, одна проблема - не другу, который ещё в 12м году скопытился, а непонятно кому и сколько, ибо жил последние лет 20ть не с матерью моего покойного друга(там развод в 94м был), а с гаремом тёлочек-моделей.
По теме - по обьекту надо смотреть правоустанавливающие доки. Там и суды могут быть, и чистая "липа", да что угодно.
Додано: Вів 16 кві, 2024 14:33
барабашов
Спасибо, кэп.
А ото перед этим к чему?
«Нет сил молчать»?
В жизни нет слушателей этой куеты?
Додано: Вів 16 кві, 2024 14:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Самая весёлая квартира была в хофман. Огромная, двухуровневая 600 куе. Развод был красочным: резали двери в стене, били перфораторами полы, били друг друга. В итоге, как в фильме мистер и миссис Смит, разгромили её до основания, выдрав проводку, трубы, всё.
До сих пор, наверное, судятся.
Покупатели в ахере были
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