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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 12 тра, 2024 14:27
Бетон написав:
Є. Класний метод. Блок рахунку на пів року прокуратурою Ввршави. Рекомендую.
Навіть якщо скористатися перестановкою- тільки готівкою, без залучення банку, головне це доказ походження коштів, наприклад, договір продажу майна з присяжним перекладом
Що рекомендуете? Сходити в прокуратуру Варшави?
Крипта цікава швидкістю, але ж цей бізнес пронизаний шахраями.
Білий вхід в ЕС це окреме питання.
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UA
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Додано: Нед 12 тра, 2024 16:28
UA написав: Бетон написав:
Є. Класний метод. Блок рахунку на пів року прокуратурою Ввршави. Рекомендую.
Навіть якщо скористатися перестановкою- тільки готівкою, без залучення банку, головне це доказ походження коштів, наприклад, договір продажу майна з присяжним перекладом
Що рекомендуете? Сходити в прокуратуру Варшави?
Крипта цікава швидкістю, але ж цей бізнес пронизаний шахраями.
Білий вхід в ЕС це окреме питання.
Фіктивно продаєте комусь з батьків своє житло. В угоді купівлі-продажу ставите потрібну для виводу за кордон ціну продажу, отримуєте білі кошти за угоду. Батьки дарують вам житло обратно. Витрати - послуги нотаріуса.
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whois2010
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Додано: Нед 12 тра, 2024 16:45
whois2010 написав: UA написав: Бетон написав:
Є. Класний метод. Блок рахунку на пів року прокуратурою Ввршави. Рекомендую.
Навіть якщо скористатися перестановкою- тільки готівкою, без залучення банку, головне це доказ походження коштів, наприклад, договір продажу майна з присяжним перекладом
Що рекомендуете? Сходити в прокуратуру Варшави?
Крипта цікава швидкістю, але ж цей бізнес пронизаний шахраями.
Білий вхід в ЕС це окреме питання.
Фіктивно продаєте комусь з батьків своє житло. В угоді купівлі-продажу ставите потрібну для виводу за кордон ціну продажу, отримуєте білі кошти за угоду. Батьки дарують вам житло обратно. Витрати - послуги нотаріуса.
Норм схема, тільки при потребі продати це житло виникне необхідність сплатити державі більший податок)
Як це ще пані Ірина не перенесла пости в спеціально створену тему?)
У мене питання, може хтось стикався: наприклад, везе група осіб офіційно по десятці є. Пройшли українську сторону по зеленому, а на румунській/угорській/польській одна людина декларує це на себе?
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gonchik74
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Додано: Нед 12 тра, 2024 16:47
gonchik74 написав: whois2010 написав: UA написав:
Що рекомендуете? Сходити в прокуратуру Варшави?
Крипта цікава швидкістю, але ж цей бізнес пронизаний шахраями.
Білий вхід в ЕС це окреме питання.
Фіктивно продаєте комусь з батьків своє житло. В угоді купівлі-продажу ставите потрібну для виводу за кордон ціну продажу, отримуєте білі кошти за угоду. Батьки дарують вам житло обратно. Витрати - послуги нотаріуса.
Норм схема, тільки при потребі продати це житло виникне необхідність сплатити державі більший податок)
Як це ще пані Ірина не перенесла пости в спеціально створену тему?)
У мене питання, може хтось стикався: наприклад, везе група осіб офіційно по десятці є. Пройшли українську сторону по зеленому, а на румунській/угорській/польській одна людина декларує це на себе?
Так треба читати по конкретній країні ліміти
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Faceless
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Додано: Нед 12 тра, 2024 18:10
whois2010 написав: UA написав:
Що рекомендуете? Сходити в прокуратуру Варшави?
Крипта цікава швидкістю, але ж цей бізнес пронизаний шахраями.
Білий вхід в ЕС це окреме питання.
Фіктивно продаєте комусь з батьків своє житло. В угоді купівлі-продажу ставите потрібну для виводу за кордон ціну продажу, отримуєте білі кошти за угоду. Батьки дарують вам житло обратно. Витрати - послуги нотаріуса.
В мене немає питання доводити контролюючим органам ЕС походження грошей.
Карусель з родичок жинок на пропускному пункті з 9999 евро за ходку, виглядає найпростішою схемою. Але це вже робота вахтовим методом.
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UA
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Додано: Нед 12 тра, 2024 20:16
Хлопці, всі фіктивні договори розібьються об довідку з банку про зняття коштів і окремо квитанції валютообмінних операцій.
Хоча якщо по десятці поперевозить то для європейського банку такий договір проканає.
Крипта це скам імхо
По 9999 євро возити, нічого більше не залишається
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Бетон
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Додано: Нед 12 тра, 2024 20:19
А шо такое? Якщо вже й ви втратили оптимізм, то треба йти за пляшкою
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Бетон
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Додано: Нед 12 тра, 2024 20:41
Бетон написав: UA написав:
Через крипту в когось є реальний досвід?
Є. Класний метод. Блок рахунку на пів року прокуратурою Ввршави. Рекомендую.
Навіть якщо скористатися перестановкою- тільки готівкою, без залучення банку, головне це доказ походження коштів, наприклад, договір продажу майна з присяжним перекладом
Кажуть що в Дубай без проблем, там це легально
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flyman
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Додано: Нед 12 тра, 2024 20:46
Бетон написав:
9999
"Возив по 9999 без явної на то причини" - точно не звучатиме для банку, як розумне пояснення, походження.
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pret
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