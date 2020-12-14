|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 тра, 2024 13:24
Ти вже купив собі літієві акумулятори за 1000 доларів і сонячну панель за 500 доларів?
А старий Ланос - вдалось придбати?
Востаннє редагувалось Frant в Чет 23 тра, 2024 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 тра, 2024 13:25
нет кукуся в 2022-2023 не было успешных покупок. у меня все помещения 1-2 этажи. куда солнечную панель там тулить? надо чтобы она ещё поворачивалась за солнцем. Заводить дачу боюсь чтобы не обокрали. У родителей была дача - вынесли всё, кроме оконных рам.
Додано: Чет 23 тра, 2024 14:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в прекрасной стране живем товарищи
выходишь на улицу, сморишь налево - тцк и полицаями пакуют людей, идешь направо...и подороге замечаешь что все мужики идут и головой крутят по сторонам, оглядываются
и это самый центр киева
и вы еще считаете что есть есть будущее в недвижимости?)
Додано: Чет 23 тра, 2024 15:02
ТЦК-шники і поліцаї здивовано: "а куди ще витрачати наколядовані гроші?"
Додано: Чет 23 тра, 2024 15:04
Що за здивування?
В травні 2019 - 75% виборців дружненько проголосували за зелених недалеких популістів, за "вайни нє будєт! В має будєм жаріть шашлики в Харьковє!". За те, щоб без бою віддати 20% території і найбільшу в Європі атомну станцію.
Сподіваюсь, ці 75% задоволені своїм вибором?
За останні пару тижнів - з форуму зник останній рил-новобудівець.
Зрозумів, нарештів, що в Києві надлишок новобудної нерухомості.
Додано: Чет 23 тра, 2024 15:11
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
общался с другом с винницы.
купил зимой 1к в новострое, сделал ремонт и продал. продавал 4 месяца
маржа +10к - типа подработок был(флипинг)
в мае был последний шанс выехать со страны, переписал все имущество на родственников (а его было ооочень много) и уехал в сша...работать дальнобойщиком
Зараз переглядають цей форум: Олежан і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|