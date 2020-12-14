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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11795117961179711798
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 18:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Пропоную модераторам скласти на цій гілці випадаючий лист з варіантами узгоджених постів: 15-20 варіантів було б цілком достатньо для спілкування. Наприклад: "Буде дорожчати", "Буде дешевшати", "Я обираю Варашавський +". І можна було б не підтирати гілку цілими сторінками. Економія! Не дякуйте.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 18:09

  airmax78 написав:Пропоную модераторам скласти на цій гілці випадаючий лист з варіантами узгоджених постів: 15-20 варіантів було б цілком достатньо для спілкування. Наприклад: "Буде дорожчати", "Буде дешевшати", "Я обираю Варашавський +". І можна було б не підтирати гілку цілими сторінками. Економія! Не дякуйте.

гоу к нам на военную ветку, там как раз шабаш патриотов
Напад росії і білорусі на Україну
vitaliiangel
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  #<1 ... 11795117961179711798
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