|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 тра, 2024 18:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Пропоную модераторам скласти на цій гілці випадаючий лист з варіантами узгоджених постів: 15-20 варіантів було б цілком достатньо для спілкування. Наприклад: "Буде дорожчати", "Буде дешевшати", "Я обираю Варашавський +". І можна було б не підтирати гілку цілими сторінками. Економія! Не дякуйте.
Додано: Чет 23 тра, 2024 18:09
гоу к нам на военную ветку, там как раз шабаш патриотов
Напад росії і білорусі на Україну
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|