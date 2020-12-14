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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:37
airmax78 написав:
Продаж не на часі. Все буде добре я вважаю.
Звісно, що буде добре тому, хто стане новим власником
Декілька штрафів не оплатив і на аукціон.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:42
airmax78 написав: Олежан написав:
"в таких случаях снимают с продажи и сдают в аренду"
в такой стране это не работает
люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметь
и не хотят иметь любых рычагов давления
Продаж не на часі. Все буде добре я вважаю.
у тебя все будет шоколадно. просидел 2.5 года в видне на зп 8к ойро и еще столько же просидишь
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:43
flysoulfly написав: Frant написав:
По всій Україні масові відключення електроенергії.
Це при тому, що не зима.
Любителям 25-поверхових будівель треба напружитись.
Без ліфта якось невесело щоденно пиляти на 20+ поверхів.
лифт - то чепуха,
- скажет любой, кто жил хоть пару месяцев в высотке совсем без воды в системе, т.е. без канализации
Вважаю що за сьогодняшніх обставин всі багатоповерхівки мають бути обладнані генераторами. Хоча б для підтиримання роботи водяних насосів.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:45
reus написав: airmax78 написав:
Продаж не на часі. Все буде добре я вважаю.
Звісно, що буде добре тому, хто стане новим власником
Декілька штрафів не оплатив і на аукціон.
Ну а що робити? Закон суворий, але це закон, як казали пращури козаків.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:47
Олежан написав: airmax78 написав: Олежан написав:
"в таких случаях снимают с продажи и сдают в аренду"
в такой стране это не работает
люди которые продают ничего общего с этой страной не хотят иметь
и не хотят иметь любых рычагов давления
Продаж не на часі. Все буде добре я вважаю.
у тебя все будет шоколадно. просидел 2.5 года в видне на зп 8к ойро и еще столько же просидишь
Не існує таких зарплат у природі. Тільки в Маямі якомусь у твоїх друзів які собі за 2 роки квартири на узбережжі купують. Коли я повернусь - тобі буде соромно за ці слова.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:54
airmax78 написав:
Коли я повернусь - тобі буде соромно за ці слова.
вы его выпорите публично?
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:56
reus написав:
Звісно, що буде добре тому, хто стане новим власником
Декілька штрафів не оплатив і на аукціон.
До речі, Реус, хотів вас офіційно повідомити через цей форум, що ваш опціон тю-тю. Сплив. Експаєд. Більше ніякокого райт оф фьорст рефьюзал у вас немає. Кусайте лікти.
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:44
airmax78 написав: reus написав:
Звісно, що буде добре тому, хто стане новим власником
Декілька штрафів не оплатив і на аукціон.
До речі, Реус, хотів вас офіційно повідомити через цей форум, що ваш опціон тю-тю. Сплив. Експаєд. Більше ніякокого райт оф фьорст рефьюзал у вас немає. Кусайте лікти.
1. Я вже купив те, що хотів і за ціну, яка мене влаштовує;
2. Я в Україні і не ховаюсь від ТЦК за кордоном, як дехто;
3. Я оновив свої данні і пройшов ВЛК;
4. Я залишаюся в Україні до нашої перемоги.
А лікті кусати, то ваша справа)
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:49
як на мене, то лікті наразі має кусати якраз той, хто залишився з пасивом у вигляді квартири з панорамними вікнами на високому поверсі
життя - то є біль, як нас вчать класики
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Додано: П'ят 24 тра, 2024 19:50
reus написав: airmax78 написав: reus написав:
Звісно, що буде добре тому, хто стане новим власником
Декілька штрафів не оплатив і на аукціон.
До речі, Реус, хотів вас офіційно повідомити через цей форум, що ваш опціон тю-тю. Сплив. Експаєд. Більше ніякокого райт оф фьорст рефьюзал у вас немає. Кусайте лікти.
1. Я вже купив те, що хотів і за ціну, яка мене влаштовує;
2. Я в Україні і не ховаюсь від ТЦК за кордоном, як дехто;
3. Я оновив свої данні і пройшов ВЛК;
4. Я залишаюся в Україні до нашої перемоги.
А лікті кусати, то ваша справа)
Ви взірець для наслідування для багатьох місцевих зрадофілів. Саме тому я і хотів щоб квітка дісталась саме вам. Але ніт. Ви занадто нерішучий і занадто довго розмірковуєте. Тому все, опціон скасовано. Вибачте.
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