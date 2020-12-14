|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 тра, 2024 17:35
kingkongovets написав:
Вітаю киян з Днем Києва!
Слава Україні!
Ще два, три роки такого управління, як 33 роки на цій території - і finita la comediya.
Катастрофа, інших слів немає.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23866
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1680 раз.
- Подякували: 2544 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 тра, 2024 18:47
baraka написав:
подкину ещё вариант - открываете в Interactive Brokers счёт и скирдуете туда через wise. Но там нужно доход показать. Надо будет - снимете там, не надо будет, потом снимете тут.
А комиссия какая?
Как с опцией ложу тут я, а там снимает жена?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8347
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1846 раз.
- Подякували: 2241 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 26 тра, 2024 20:02
Олежан написав: rjkz написав: Frant написав:
І все продажі від укро-емігрантів?
Я его не спрашивал или ВСЕ продажи от укро-эмигрантов, меня интересовало или это работает.
Это работает.
Но в неприемлемом для меня лично виде.
Если я найду законный и прозрачный способ перевода денег, пока не выбрался, тут есть юристы, специализирующиеся по сделкам с недвигой в странах б. совка.
Есть способ
Шаги:
1. Вывести кэш в Польшу. Тут есть масса вариантов
2. Есть «на рынке» услуга валбтообмена этого кэша через определенную Фин компанию. Твои деньги станут законными и попадут на счет банка
Уже проверенная схема
Они итак законные.
Мне надо чтобы они после законной сделки в Украине прозрачно попали в США.
Без разных Польш, Венесуэл и Никарагуа.
Я понимаю, что из Украины это не совсем очевидно, но в США для таких сумм нужны абсолютно прозрачные пути прослеживания происхождения.
Если возникнут вопросы от IRS , я должен иметь возможность показать что это деньги из Украины, от продажи моей собственности и они попали на мой счет вот этим путем.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16680
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8358 раз.
- Подякували: 5249 раз.
-
- Профіль
-
7
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24803
|16584592
|
|
|1348
|5442537
|
Вів 30 кві, 2024 09:10
Frant
|
|3
|49213
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|