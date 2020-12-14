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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11799118001180111802
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 17:35

  kingkongovets написав:Вітаю киян з Днем Києва!
Слава Україні!


Ще два, три роки такого управління, як 33 роки на цій території - і finita la comediya.
Катастрофа, інших слів немає.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 18:47

  baraka написав:подкину ещё вариант - открываете в Interactive Brokers счёт и скирдуете туда через wise. Но там нужно доход показать. Надо будет - снимете там, не надо будет, потом снимете тут.

А комиссия какая?
Как с опцией ложу тут я, а там снимает жена?
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Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 20:02

  Олежан написав:
  rjkz написав:
  Frant написав:І все продажі від укро-емігрантів?


Я его не спрашивал или ВСЕ продажи от укро-эмигрантов, меня интересовало или это работает.
Это работает.
Но в неприемлемом для меня лично виде.
Если я найду законный и прозрачный способ перевода денег, пока не выбрался, тут есть юристы, специализирующиеся по сделкам с недвигой в странах б. совка.


Есть способ
Шаги:
1. Вывести кэш в Польшу. Тут есть масса вариантов
2. Есть «на рынке» услуга валбтообмена этого кэша через определенную Фин компанию. Твои деньги станут законными и попадут на счет банка

Уже проверенная схема


Они итак законные.
Мне надо чтобы они после законной сделки в Украине прозрачно попали в США.
Без разных Польш, Венесуэл и Никарагуа.
Я понимаю, что из Украины это не совсем очевидно, но в США для таких сумм нужны абсолютно прозрачные пути прослеживания происхождения.
Если возникнут вопросы от IRS , я должен иметь возможность показать что это деньги из Украины, от продажи моей собственности и они попали на мой счет вот этим путем.
rjkz
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  #<1 ... 11799118001180111802
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