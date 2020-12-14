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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11800118011180211803
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 14:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Популярна державна іпотека єОселя днями пройшла черговий рубікон – 10 тисяч виданих житлових кредитів за півтора роки дії програми Переважну більшість іпотек отримали військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики — 5 902 (59%). Найчастіше житло обирають у Київській області та Києві — 2688 та 1810 виданих кредитів.

https://3m2.ua/news/yeoselya-vidmov-u-2 ... mtziexrlcw
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 14:48

  kingkongovets написав:Популярна державна іпотека єОселя днями пройшла черговий рубікон – 10 тисяч виданих житлових кредитів за півтора роки дії програми Переважну більшість іпотек отримали військовослужбовці ЗСУ за контрактом та силовики — 5 902 (59%). Найчастіше житло обирають у Київській області та Києві — 2688 та 1810 виданих кредитів.

https://3m2.ua/news/yeoselya-vidmov-u-2 ... mtziexrlcw

Слава зеленій владі!

1) 10 000 кредитів на всю державу за 1,5 року - це майже ніщо.
2) держава нині живе в борг, на дотації ЄС, Америки і Японії.
Коли приберуть ці займи і дотації - курс буде 100 грн з долар. Можливо, 120 грн за долар.
Тоді побачимо реальну вартість КРЖН :mrgreen:

На даний момент - я не бачу жодних позитивних змін за 5 років грьобанної зеленої влади.
Правда, дерибан бюджет став ще більшим. Наприклад:
"Фірма "слуги народу" Шалімова отримала 420 мільйонів на будівництво нової школи на околиці Києва"/
Точно у нас війна йде???? :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 15:44

Frant ну школи - це ж заради майбутнього наших дітей)) Це не гіпсові статуї)
Hotab
 
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  #<1 ... 11800118011180211803
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