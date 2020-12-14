Точніше пропущений.BIGor написав:
У Вас все добре, я радий за вас. Для мене Київ - це давно пройденний етап.
Тепер в Кракові все ніяк не стартанете
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 чер, 2024 16:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Точніше пропущений.
Тепер в Кракові все ніяк не стартанете
Додано: Чет 20 чер, 2024 19:44
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ну якщо 10 відсотків річних - це «срака повна»(с) - то погоджуюсь)
менше по жодному обʼєкту поки що не маю і найгірші в цьому плані приміщення в новобудах бізнес класу - там рентабельність традиційно мінімальна
зи:
завжди готовий розглянути пропозиції по продажі, якшо шо - пишіть в особисті, цікавить стріт-рітейл до 300м в гарних локаціях
Додано: Нед 23 чер, 2024 21:31
kingkongovets 10 от цены входа или текущей цены? Как определяете текущую? Вообще отедлы развития(поиска аренды) у сетевых никуда не делись и рыщут в поисках норм помещений как и раньше до войны. Так что важна цена входа в эту тему. Впрочем как и везде.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|