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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11862118631186411865
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я вообще скоро продам в варшаве. При дальнейшей покупке налог = 0. Ноль налогов.
Вот это я понимаю для людей сделано.
А вы тут продолжайте радоваться
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 22:50

  Бетон написав:Первинна трималася на ненависних спекулях, які за декілька років заробляли декілька десятків тисяч, але інколи втрачали все.
1000%

Спекули по сути кредитовали стройки, чем должны были заниматься банки. До абсурда, недалеко от меня был застройщик Укрсоцбуд дочка Укрсоцбанка, при этом банк застройщика не кредитовал, ибо нафиг эти риски. А покупателей котлованов кредитовал с удовольствием. Объекты достроились, один прямо сбоку от мэрии ирпеня (30 метров), ценник там был киевский (емнип 1,3куе в 2011 г.) и задержали сдачу лет на 5 Не помогла дочке мама.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:26

  kingkongovets написав:А136
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А до чого це тут? Таке можна було побачити в оп і на сайті забудовника з 21-го року. Там роботи ще на роки. Для лохів, яким треба продати залишки квартир, звісно вони якусь дають гарантію, що добудують до кінця 2024. Але як додаткову угоду для вже існуючих договорів інвестування, то навряд чи)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:33

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

gonchik74 написав:
  kingkongovets написав:А136
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

А до чого це тут? Таке можна було побачити в оп і на сайті забудовника з 21-го року. Там роботи ще на роки. Для лохів, яким треба продати залишки квартир, звісно вони якусь дають гарантію, що добудують до кінця 2024. Але як додаткову угоду для вже існуючих договорів інвестування, то навряд чи)))


не таке і не в 21му
та й роботи там вже не на «роки»
і це гілка про нерухомість, а не про ссикливі рефлексії одноклітинних ухилянтських недоліків
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2024 23:41

kingkongovets :)
несколько символично, что первое фото рекламирует и давно сдохшую обобравшую вкладчиков пирамиду - бахматюкский Банк ФИ
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Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2024 00:36

  kingkongovets написав:
gonchik74 написав:
  kingkongovets написав:А136
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення

А до чого це тут? Таке можна було побачити в оп і на сайті забудовника з 21-го року. Там роботи ще на роки. Для лохів, яким треба продати залишки квартир, звісно вони якусь дають гарантію, що добудують до кінця 2024. Але як додаткову угоду для вже існуючих договорів інвестування, то навряд чи)))


не таке і не в 21му
та й роботи там вже не на «роки»
і це гілка про нерухомість, а не про ссикливі рефлексії одноклітинних ухилянтських недоліків

В 21-му, коли купляв там, ці панорами вже були.
До кінця року не здадуть.
Останнє речення це наслідки спілкування з Кличком, чи хотів сказати « недолюдків»?)
gonchik74
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