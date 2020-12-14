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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 чер, 2025 16:28
Investor_K написав:
Протести в Штатах. Війна Ізраіль та Іран. Си не почнуть люди тікати до Украіни? До Києва. Тоді ціни різко вверх
дешевше буде?
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flyman
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 17:35
The_Rebel написав:Бетон
А до речі, Бетон, там зараз управляюча компанія від забудовника? Чи ОСББ? При всіх недоліках "демократії" в ОСББ, наприклад, обговорення кольору фарби лавок на 700 повідомлень, все ж кращого управління для будинку нема. Найкраще для жильців прийняти весь будинок і послати потім забудовника будувати нове, а управлінням зайнятися самим. Тоді вже якщо проголосували жителі за здачу в оренду, то зрозуміло за що і куди підуть ці кошти взамін на урізання комфорту
Там УК від забудовника. Були спроби створити осбб неодноразово, але там сбушне кодло не дасть
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 17:52
flyman написав: Investor_K написав:
Протести в Штатах. Війна Ізраіль та Іран. Си не почнуть люди тікати до Украіни? До Києва. Тоді ціни різко вверх
дешевше буде?
Дорожче
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 19:12
Investor_K написав: flyman написав: Investor_K написав:
Протести в Штатах. Війна Ізраіль та Іран. Си не почнуть люди тікати до Украіни? До Києва. Тоді ціни різко вверх
дешевше буде?
Дорожче
Коли?
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 19:31
Потрапив нарешті в АТБ на Баговутівський (омг... її перейменували). Мій улюблений. Яке ж це щастя, коли магазин абсолютно точно знає що тобі сьогодні потрібно і підсвічує це червоними (тепер чомусь помаранчевими) цінниками. Шопінг займає 5 хвилин. З них 3 - на касі.
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 19:34
Це ж елементарно. Придбати квартиру з ремонтом. Інших варіантів не бачу.
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 19:44
yama написав: Damien написав: Хомякоид написав:
Для українців продовжити статус перебування в Європі до 2027 року. З 4 млн. думаю вже відсотків 90 % не повернеться
. Це точно можна віднести до фактору дешевєй.
Всегда умиляли такие рассуждения насчет того, сколько там останется.
Как будто это в какой-то степени зависит от желания беженцев. Примет Европа, например, после окончания войны решение - вид на жительство/гражданство беженцам не давать(за редким исключениям очень ценным кадрам), в течение 90 дней(согласно действовавшим до войны нормам) покинуть страну.
Вот и все.
И будет втлна протестов как сейчас в лос анджелесе
да и по опьіту арабов никто не вьіганяет , то чего словян вьіганять ?
Арабов боятся. Они кучкуются. У них бешеная рождаемость. Они любят социал, но и на черную работу идут. Дети арабов - будущее Европы. Наши - 0 рождаемость, возраст, зачастую, за 40-50, живут каждый сам по себе, пытаются конкурировать за квалифицированную работу с местными. Ну кому такое понравится? Середньостатистичний виборець вже налаштований проти українців.
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 20:36
airmax78 написав:
Потрапив нарешті в АТБ на Баговутівський (омг... її перейменували). Мій улюблений. Яке ж це щастя, коли магазин абсолютно точно знає що тобі сьогодні потрібно і підсвічує це червоними (тепер чомусь помаранчевими) цінниками. Шопінг займає 5 хвилин. З них 3 - на касі.
вы точно из Вены приехали? АТБ это параша. Там только выпечка съедобная. Шёл в гости, по дороге было только АТБ, купил торт мороженое тирамису (200 грн) распечатали, попробовали, выкинули. Потом купил масло 120 грн/200гр и случайно забыл на столе, утром смотрю каким положил такое и лежит, чуть мягче стало. Ни одна капля с него не потекла. Понятно что там за масло. Всем рекомендую.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в П'ят 13 чер, 2025 20:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 20:40
Хто зараз купує нерухомість із чеком від 100 000$
Попри високий бюджет, попит на квартири в цьому ціновому діапазоні останнім часом помітно зріс!
Сьогодні хочемо поділитися з вами добіркою об’єктів із високим чеком, які ми купували та продавали разом із нашими клієнтами
вул. Дмитра Луценка, 14
(Голосіївський район)
Кількість кімнат: 2
Площа: 61,7 м²
Поверх: 1 із 9
Ціна: 108 000$
Проспект Берестейський, 65Д
ЖК «Нивки Парк»
Кількість кімнат: 3
Площа: 83,6 м²
Поверх: 13 із 17
Продали за 164 000$
вул. Юнацька, 21
ЖК «PARKLAND»
(Соломʼянський район)
Кількість кімнат: 1
Площа: 44,7 м²
Поверх: 2 із 10
Купили за 111 000$
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 20:44
Wirująświatła написав: airmax78 написав:
Потрапив нарешті в АТБ на Баговутівський (омг... її перейменували). Мій улюблений. Яке ж це щастя, коли магазин абсолютно точно знає що тобі сьогодні потрібно і підсвічує це червоними (тепер чомусь помаранчевими) цінниками. Шопінг займає 5 хвилин. З них 3 - на касі.
вы точно из Вены приехали? АТБ это параша. Там только выпечка съедобная. Шёл в гости, по дороге было только АТБ, купил торт мороженое тирамису (200 грн) распечатали, попробовали, выкинули. Потом купил масло 120 грн/200гр и случайно забыл на столе, утром смотрю каким положил такое и лежит, чуть мягче стало. Ни одна капля с него не потекла. Понятно что там за масло. Всем рекомендую.
А майонез там хороший 😅😅
І батон
Разом - гарний обід
Побував ще пару раз на Нивках (по ділу) . Нивки-Парк рознравився. Надто краудид . Навіть з власним підземним паркінгом буде бісить ота захаращеність автівками.
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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