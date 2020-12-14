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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12343123441234512346
Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 20:48

Протягом 2023-24 р.р. неодноразово писав на форумі щодо безглуздих намірів і даремних мрій місцевих ухилянтів чкурнути по війні у європейське закордоння, начхавши на проблеми батьківщини як у воєнний час, так і залишивши її на поталу повоєнних труднощів. Стисло зазначу. Наш Уряд зробить усе, щоб повернути в Україну усіх бідосиків-біженців та унеможливити зменшення наявного загалу трудових ресурсів всередині країни. По завершенню бойових дій кордони на виїзд не відкриють, зважаючи на неусунену воєнну загрозу у майбутньому і "запровадження трудового фронту" для відбудови економіки. Виняток - для лікування поранених військових. Уряди країн-реципієнтів на прохання-вимогу України активно стимулюватимуть наших громадян до виїзду додому скасуванням статусу тимчасового захисту і позбавленням матеріальної допомоги у межах своїх країн, натомість надаючи таку допомогу на території України через відповідні міжурядові програми підтримки населення. Зважаючи на ці обопільні заходи зменшення населення України не станеться. Тим, хто уже перебуває у позі бобра на низькому старті для втечі після війни, слід підтерти мрійливу слину і активно готуватися до роботи на трудових фронтах всередині України. "У Європі обіцяють узгоджувати всі рішення щодо українських біженців з Києвом" https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... -z-kyievom
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 21:47

  ihorkyiv написав:Протягом 2023-24 р.р. неодноразово писав на форумі щодо безглуздих намірів і даремних мрій місцевих ухилянтів чкурнути по війні у європейське закордоння, начхавши на проблеми батьківщини як у воєнний час, так і залишивши її на поталу повоєнних труднощів. Стисло зазначу. Наш Уряд зробить усе, щоб повернути в Україну усіх бідосиків-біженців та унеможливити зменшення наявного загалу трудових ресурсів всередині країни. По завершенню бойових дій кордони на виїзд не відкриють, зважаючи на неусунену воєнну загрозу у майбутньому і "запровадження трудового фронту" для відбудови економіки. Виняток - для лікування поранених військових. Уряди країн-реципієнтів на прохання-вимогу України активно стимулюватимуть наших громадян до виїзду додому скасуванням статусу тимчасового захисту і позбавленням матеріальної допомоги у межах своїх країн, натомість надаючи таку допомогу на території України через відповідні міжурядові програми підтримки населення. Зважаючи на ці обопільні заходи зменшення населення України не станеться. Тим, хто уже перебуває у позі бобра на низькому старті для втечі після війни, слід підтерти мрійливу слину і активно готуватися до роботи на трудових фронтах всередині України. "У Європі обіцяють узгоджувати всі рішення щодо українських біженців з Києвом" https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... -z-kyievom


кто планирует выезд - НЕ рассчитывают на статус беженца, не думали об этом?
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 чер, 2025 22:48

  Миша-клиент написав:
  ihorkyiv написав:Протягом 2023-24 р.р. неодноразово писав на форумі щодо безглуздих намірів і даремних мрій місцевих ухилянтів чкурнути по війні у європейське закордоння, начхавши на проблеми батьківщини як у воєнний час, так і залишивши її на поталу повоєнних труднощів. Стисло зазначу. Наш Уряд зробить усе, щоб повернути в Україну усіх бідосиків-біженців та унеможливити зменшення наявного загалу трудових ресурсів всередині країни. По завершенню бойових дій кордони на виїзд не відкриють, зважаючи на неусунену воєнну загрозу у майбутньому і "запровадження трудового фронту" для відбудови економіки. Виняток - для лікування поранених військових. Уряди країн-реципієнтів на прохання-вимогу України активно стимулюватимуть наших громадян до виїзду додому скасуванням статусу тимчасового захисту і позбавленням матеріальної допомоги у межах своїх країн, натомість надаючи таку допомогу на території України через відповідні міжурядові програми підтримки населення. Зважаючи на ці обопільні заходи зменшення населення України не станеться. Тим, хто уже перебуває у позі бобра на низькому старті для втечі після війни, слід підтерти мрійливу слину і активно готуватися до роботи на трудових фронтах всередині України. "У Європі обіцяють узгоджувати всі рішення щодо українських біженців з Києвом" https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... -z-kyievom


кто планирует выезд - НЕ рассчитывают на статус беженца, не думали об этом?

крик відчаю лендлорда
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 00:26

  ihorkyiv написав:Протягом 2023-24 р.р. неодноразово писав на форумі щодо безглуздих намірів і даремних мрій місцевих ухилянтів чкурнути по війні у європейське закордоння, начхавши на проблеми батьківщини як у воєнний час, так і залишивши її на поталу повоєнних труднощів. Стисло зазначу. Наш Уряд зробить усе, щоб повернути в Україну усіх бідосиків-біженців та унеможливити зменшення наявного загалу трудових ресурсів всередині країни. По завершенню бойових дій кордони на виїзд не відкриють, зважаючи на неусунену воєнну загрозу у майбутньому і "запровадження трудового фронту" для відбудови економіки. Виняток - для лікування поранених військових. Уряди країн-реципієнтів на прохання-вимогу України активно стимулюватимуть наших громадян до виїзду додому скасуванням статусу тимчасового захисту і позбавленням матеріальної допомоги у межах своїх країн, натомість надаючи таку допомогу на території України через відповідні міжурядові програми підтримки населення. Зважаючи на ці обопільні заходи зменшення населення України не станеться. Тим, хто уже перебуває у позі бобра на низькому старті для втечі після війни, слід підтерти мрійливу слину і активно готуватися до роботи на трудових фронтах всередині України. "У Європі обіцяють узгоджувати всі рішення щодо українських біженців з Києвом" https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... -z-kyievom

Вологі мрії київських лендлордів?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 08:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Барабашов, чья хата продается? https://www.instagram.com/reel/DKujxept ... B6c2tnNDI4
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 09:01

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  airmax78 написав:Потрапив нарешті в АТБ на Баговутівський (омг... її перейменували). Мій улюблений. Яке ж це щастя, коли магазин абсолютно точно знає що тобі сьогодні потрібно і підсвічує це червоними (тепер чомусь помаранчевими) цінниками. Шопінг займає 5 хвилин. З них 3 - на касі.

вы точно из Вены приехали? АТБ это параша. Там только выпечка съедобная. Шёл в гости, по дороге было только АТБ, купил торт мороженое тирамису (200 грн) распечатали, попробовали, выкинули. Потом купил масло 120 грн/200гр и случайно забыл на столе, утром смотрю каким положил такое и лежит, чуть мягче стало. Ни одна капля с него не потекла. Понятно что там за масло. Всем рекомендую.

А майонез там хороший 😅😅
І батон
Разом - гарний обід

Якщо батон порізати на невеликі квадратики та підсушити в духовці, то будуть крутони з майонезом. Висока кухня.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 09:14

  ihorkyiv написав:Протягом 2023-24 р.р. неодноразово писав на форумі щодо безглуздих намірів і даремних мрій місцевих ухилянтів чкурнути по війні у європейське закордоння, начхавши на проблеми батьківщини як у воєнний час, так і залишивши її на поталу повоєнних труднощів. Стисло зазначу. Наш Уряд зробить усе, щоб повернути в Україну усіх бідосиків-біженців та унеможливити зменшення наявного загалу трудових ресурсів всередині країни. По завершенню бойових дій кордони на виїзд не відкриють, зважаючи на неусунену воєнну загрозу у майбутньому і "запровадження трудового фронту" для відбудови економіки. Виняток - для лікування поранених військових. Уряди країн-реципієнтів на прохання-вимогу України активно стимулюватимуть наших громадян до виїзду додому скасуванням статусу тимчасового захисту і позбавленням матеріальної допомоги у межах своїх країн, натомість надаючи таку допомогу на території України через відповідні міжурядові програми підтримки населення. Зважаючи на ці обопільні заходи зменшення населення України не станеться. Тим, хто уже перебуває у позі бобра на низькому старті для втечі після війни, слід підтерти мрійливу слину і активно готуватися до роботи на трудових фронтах всередині України. "У Європі обіцяють узгоджувати всі рішення щодо українських біженців з Києвом" https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... -z-kyievom

Утопія і фантазія. Керманичі-дерибаничі нічого не захочуть і не зможуть зробити.

На цій території завжди реалізуються лише найгірші варіанти.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 14 чер, 2025 09:18

  BIGor написав:
  ihorkyiv написав:Протягом 2023-24 р.р. неодноразово писав на форумі щодо безглуздих намірів і даремних мрій місцевих ухилянтів чкурнути по війні у європейське закордоння, начхавши на проблеми батьківщини як у воєнний час, так і залишивши її на поталу повоєнних труднощів. Стисло зазначу. Наш Уряд зробить усе, щоб повернути в Україну усіх бідосиків-біженців та унеможливити зменшення наявного загалу трудових ресурсів всередині країни. По завершенню бойових дій кордони на виїзд не відкриють, зважаючи на неусунену воєнну загрозу у майбутньому і "запровадження трудового фронту" для відбудови економіки. Виняток - для лікування поранених військових. Уряди країн-реципієнтів на прохання-вимогу України активно стимулюватимуть наших громадян до виїзду додому скасуванням статусу тимчасового захисту і позбавленням матеріальної допомоги у межах своїх країн, натомість надаючи таку допомогу на території України через відповідні міжурядові програми підтримки населення. Зважаючи на ці обопільні заходи зменшення населення України не станеться. Тим, хто уже перебуває у позі бобра на низькому старті для втечі після війни, слід підтерти мрійливу слину і активно готуватися до роботи на трудових фронтах всередині України. "У Європі обіцяють узгоджувати всі рішення щодо українських біженців з Києвом" https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... -z-kyievom

Вологі мрії київських лендлордів?

100%.

Проте, треба вирішити насамперед одну проблемку: попередні покоління керманичів-дерибаничів-клептократів відірвати від влади і посадити в тюрьму, на 10-15 років з конфіскацією.

Хто це зробить?
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