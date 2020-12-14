RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12351123521235312354>
Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 22:04

барабашов


Как человек который немного был под таким давлением(давно) хотел бы на данный вопрос пообщаться в личке


Почекай, Барабашов.. Ви давно спілкуєтесь особисто «в лічкє» Це відомий факт в саме цій темі. .. До чого оце твоє питання «я бил пад пресінгам, можна я спрашу в лічкє»…
Хочеш спитати в особистих - спитай! Без афіш. Ти там давно з ним спілкуєшся.
Чи ти хотів повідомити важливу новину, «я бил пад пресінгам»??
Нах ти кому потрібний з цим трипером!!
Але не можна не відмітити, як боєць хорватського батальйону ТРО відповідає «плюс» 😅😅😅
Чуваки, серйозно??
Де ви два клована, а де «плюс» :lol:

Мене просто розриває від цинізму , фальші і позьорства))

  Vadim_ написав:Я !

Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 16 чер, 2025 22:23, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 15452
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2416 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 00:37

Перед 24.02.22 ріст, локальний пік цін, бігають, купляють, кредити беруть і почалася велика війна. Після початку, зниження цін, потім 15 мільйонів, єОселя і інші велики державні виплати з корупцією в тому числі, стримали процес здешевлення. Але до останнього часу ціни були відносно низькі. Зараз ціни типу або дійсно ростуть. Не знаю чи є підтвердження статистикою, що думка більшості завжди помилкова, але зараз мене, це бентежить
dr_bastm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 80
З нами з: 05.01.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 09:38

Шановні експерти і не дуже, чи є сенс купувати квартиру в царському будинку 2-поверховому? Чи треба конкретно дивитися на стан будинку?
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3238
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3671 раз.
Подякували: 5914 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 10:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Striker написав:Шановні експерти і не дуже, чи є сенс купувати квартиру в царському будинку 2-поверховому? Чи треба конкретно дивитися на стан будинку?

Мінуси:
- старі комунікації, перекриття, все інше

Плюси:
+ гарна локація?
+ високі стелі?

Бонус:
+ дають тітул цара?
foxluck
 
Повідомлень: 548
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1744 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 10:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

foxluck написав:
  Striker написав:Шановні експерти і не дуже, чи є сенс купувати квартиру в царському будинку 2-поверховому? Чи треба конкретно дивитися на стан будинку?

Мінуси:
- старі комунікації, перекриття, все інше

Плюси:
+ гарна локація?
+ високі стелі?

Бонус:
+ дають тітул цара?
існують дореволюційні будинки після капремонтів, з з/б перекриттями, новими комунікаціями, ліфтами і навіть доглянутими мопами
один мінус - прайс на них зовсім негуманний і продаються вони в основному «серед своїх»)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11677
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2723 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 10:40

Сабж. https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vlasni ... YhhA3.html
Вул. Чернікова, Дніпро. Там вся вулиця з одної сторони в таких будинках. барабашов, ви наче як експерт по гетто, що скажете?
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3238
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3671 раз.
Подякували: 5914 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 11:15

  Striker написав:Сабж. https://m.olx.ua/d/uk/obyavlenie/vlasni ... YhhA3.html
Вул. Чернікова, Дніпро. Там вся вулиця з одної сторони в таких будинках. барабашов, ви наче як експерт по гетто, що скажете?

он?
Зображення
подробности про тот дом вам расскажут только его жители. обычная проблема для малоквартирных эконом домов - неплатежи. Встречались варианты когда за одного-двух жителей платили остальные (вода/жэк) потому что иначе им светило остаться без воды и утонуть в мусоре. Расспросите для начала в жэке. За бутылку конфет вам всё про этот дом расскажут.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30398
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2519 раз.
Подякували: 3502 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 11:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Это не гетто а просто филиал ада
Я вырос рядом на Орловской но выше трамвайных путей
Какие капремонты? Какие лифты? Там всё сносить нахер надо что само ещё не завалилось
Последний капремонт там был в 44м когда дырявую крышу перестелили.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5164
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 11:26

  барабашов написав:Это не гетто а просто филиал ада

:lol:
  Wirująświatła написав:он?

Та я звідки знаю, там всі будинки однакові) Просто стало цікаво чого так дешево за не вбиту квартиру, тільки труби міняти.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3238
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3671 раз.
Подякували: 5914 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 11:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ты в Кайдаках ещё рассмотри такой раритет на покупку
Тоже 1880 года постройки
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5164
З нами з: 16.06.15
Подякував: 291 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12351123521235312354>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25314 17072458
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 чер, 2025 13:06
Ірина_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6127337
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 68554
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8806)
17.06.2025 13:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.