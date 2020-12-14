Додано: Сер 18 чер, 2025 09:37

пригадую нашу дискусію зі зрадіо, який колись з властивими йому апломбом і категоричністю «третьої особи в єдинорозі» безапеляційно талдичив, що він особисто не бачить приводів для росту цін на оренду київської комерції, а я йому у відповідь наводив одну з них - те що точкове будівництво нових жк суттєво підбадьорює навколишні комерційні обʼєкти і як приклад приводив орендні комерційні приміщення в будівлі колишнього ресторана Словʼянський на Антоновича, якраз навпроти а136, що активно будувався (і зараз вже ніби ось-ось добудується)



так ось, перепідписав тільки що на довоєнну ставку (в доларах) обʼєкт поруч з трініті, пряма мова орендаря, який звичайно радий цьому не був, але й не заперечував : «та я і сам бачу що з добудовою трініті ціни підскочили, рили почали посилено нишпорити по обʼєктах і винюхувати шо по чому здається і коли звільняється, навіть пару нових клієнтів - мешканців трініті - цікавились чи не здається поруч яка комерція»

каже і взагалі якість клієнтури після початку заселення трініті стала істотнь змінюватись - суттєво побільшало жирних бобрів



зи: до речі підбив тут тимчасові підсумки - наразі мій обʼєкт з найменшою рентабельністю дає 10,1113% і це за умови приблизно 2/3 від довоєнних орендних ставок у доларі