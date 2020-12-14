Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Попит на столичну житлову нерухомість первинного та вторинного гатунків зростатиме уже по війні, коли в Україну ринуть повнолюдні репатриаційні потоки спраглих до рідних природних та національних особливостей українців, насамперед, з забюрократизованої Німеччини і шовіністичної Польщі. Некомфортність сталого перебування у закордонні спричинятиметься постійним падінням толерантності багатьох суспільств до загостьованих чужинців. Процес в умах наших біженців уже розпочався. Хтось, звісно, заякориться за кордоном на певний тривалий термін, але відсоток таких буде незначним. "Дедалі менше українців хочуть залишитися в Польщі назавжди - дослідження". https://socportal.info/ua/news/nazvano- ... -polshchi/
Прям так повернуться і все розкуплять на КРЖН. Вологі мрії київських лендлордів.
Попит на столичну житлову нерухомість первинного та вторинного гатунків зростатиме уже по війні, коли в Україну ринуть повнолюдні репатриаційні потоки спраглих до рідних природних та національних особливостей українців, насамперед, з забюрократизованої Німеччини і шовіністичної Польщі. Некомфортність сталого перебування у закордонні спричинятиметься постійним падінням толерантності багатьох суспільств до загостьованих чужинців. Процес в умах наших біженців уже розпочався. Хтось, звісно, заякориться за кордоном на певний тривалий термін, але відсоток таких буде незначним. "Дедалі менше українців хочуть залишитися в Польщі назавжди - дослідження". https://socportal.info/ua/news/nazvano- ... -polshchi/
Прям так повернуться і все розкуплять на КРЖН. Вологі мрії київських лендлордів.
Бігор - лендлорди зацікавлені щоб в них орендували, і не зацікавлені щоб хоть щось розкуповував на КРЖН.
як на мене, то «вологі мрії» - це якраз про перманентні багаторічні сподівання ортодоксальних обвалістів на «неминучий» обвал, що ось-ось відбудеться і вони нарешті зможуть когось відхлестати по щоках своєю заповітною підматрасною котлеткою)
kingkongovets написав:як на мене, то «вологі мрії» - це якраз про перманентні багаторічні сподівання ортодоксальних обвалістів на «неминучий» обвал, що ось-ось відбудеться і вони нарешті зможуть когось відхлестати по щоках своєю заповітною підматрасною котлеткою)
Падіння точно не буде, он Зеленський оголосив що їм треба 40 мільярдів доларів США щорічно. Частина цих грошей очевидно осідала і буде осідати в Києві в ТОП-локаціях.
живём! по30% в месяц добавляем. Напоминает рост цен на недвижимость с 2004 по 2008 только сейчас в тренде рассрочки. Я сам парочку оформил на 15-24 месяца без % и комиса. Давно писал что эпицентр давал на некоторые павербанки и зарядные станции такие условия. Не удержался... хапнул парочку.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 18 чер, 2025 09:33, всього редагувалось 1 раз.
пригадую нашу дискусію зі зрадіо, який колись з властивими йому апломбом і категоричністю «третьої особи в єдинорозі» безапеляційно талдичив, що він особисто не бачить приводів для росту цін на оренду київської комерції, а я йому у відповідь наводив одну з них - те що точкове будівництво нових жк суттєво підбадьорює навколишні комерційні обʼєкти і як приклад приводив орендні комерційні приміщення в будівлі колишнього ресторана Словʼянський на Антоновича, якраз навпроти а136, що активно будувався (і зараз вже ніби ось-ось добудується)
так ось, перепідписав тільки що на довоєнну ставку (в доларах) обʼєкт поруч з трініті, пряма мова орендаря, який звичайно радий цьому не був, але й не заперечував : «та я і сам бачу що з добудовою трініті ціни підскочили, рили почали посилено нишпорити по обʼєктах і винюхувати шо по чому здається і коли звільняється, навіть пару нових клієнтів - мешканців трініті - цікавились чи не здається поруч яка комерція» каже і взагалі якість клієнтури після початку заселення трініті стала істотнь змінюватись - суттєво побільшало жирних бобрів
зи: до речі підбив тут тимчасові підсумки - наразі мій обʼєкт з найменшою рентабельністю дає 10,1113% і це за умови приблизно 2/3 від довоєнних орендних ставок у доларі
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 18 чер, 2025 09:49, всього редагувалось 1 раз.