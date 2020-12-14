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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 18 чер, 2025 10:54
Додано: Сер 18 чер, 2025 11:50
наступний тренд: "шевченківські хати" за 100км і далі від великих міст
Додано: Сер 18 чер, 2025 13:24
Frant
Почему конец?
Варшавским и прочим Файна Спаунам на месте заброшенных воинских частей РВСН ЮО МО СССР - да, новое там не нужно нах
А премиум и элитка в хорошем отжатом месте да вместо латанного-перелатанного памятника архитектуры времён вагончика Петлюры - очень даже и надо.
В пределах границ Киева при Никитке думаю и комфорт будет востребован.
Додано: Сер 18 чер, 2025 13:44
Новобуди в Києві не потрібні.
Я пишу про це вже два чи три роки.
Нарешті доходить, до незрячих в тугодумів
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