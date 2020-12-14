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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12353123541235512356
Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 22:14

  Бетон написав:
  Faceless написав:
Миша-клиент написав:так по новостям передают, что разрушенный подъезд прошит насквозь вплоть до подвала...
Так то ж панельний будинок, а не моноліт

Совершенно верно.
Сложится до подвала панельный дом, а не монолитный железобетонный, конструктивная схема которой статически неопределима и не может упасть, как плита с двух опор на голову.

От у мене 16-типоверхівка, цегляний, від Київміськбуду. Стіни несучі десь до 0,7 метра, але це ж не моноліт. От і думаю куди він ближче - до панельки чи до моноліту по показнику витривалості. Напевно, десь посередині
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 22:20

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

The_Rebel написав:
  Бетон написав:
  Faceless написав:Так то ж панельний будинок, а не моноліт

Совершенно верно.
Сложится до подвала панельный дом, а не монолитный железобетонный, конструктивная схема которой статически неопределима и не может упасть, как плита с двух опор на голову.

От у мене 16-типоверхівка, цегляний, від Київміськбуду. Стіни несучі десь до 0,7 метра, але це ж не моноліт. От і думаю куди він ближче - до панельки чи до моноліту по показнику витривалості. Напевно, десь посередині
Наскільки знаю, технологічно цегляні це моноліт
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 22:29

  The_Rebel написав:
  Бетон написав:
  Faceless написав:Так то ж панельний будинок, а не моноліт

Совершенно верно.
Сложится до подвала панельный дом, а не монолитный железобетонный, конструктивная схема которой статически неопределима и не может упасть, как плита с двух опор на голову.

От у мене 16-типоверхівка, цегляний, від Київміськбуду. Стіни несучі десь до 0,7 метра, але це ж не моноліт. От і думаю куди він ближче - до панельки чи до моноліту по показнику витривалості. Напевно, десь посередині


По строительной классификации кирпичные дома, кладка которых была непосредственно на объекте (потому как существуют еще и кирпичные панели), относятся к монолитному домостроению.
Но внимательно посмотрите на видео тот дом и Вы увидите кирпичные стены.
Панелями там были только панели перекрытия.
В то-же время, во время нынешних событий в Израиле, наиболее пострадали именно монолитно-каркасные дома. Да, несущие конструкции там устояли. Но и только.
Все ограждающие конструкции и внутренние перегородки вынесло полностью.
Кстати, если СЩА ввяжется в войну против Ирана и режим аятолл будет снесен, а впоследствии будут сняты санкции на экспорт нефти (так как причины их введения будут устранены), то (возможно)мировые цены на нефть рухнут (потому как это выгодно США и нефть - это единственный источник поступлений денег в страну). Тогда это будет самой мощной санкцией против раши.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 22:30

  kingkongovets написав:«Укрбуд» купили за 805 млн гривень у рамках великої приватизації

Аукціон з приватизації будівельної компанії «Укрбуд» відбувся сьогодні, 18 червня, в системі «Прозорро.Продажі». За інформацією Мінекономіки, вартість обʼєкта на торгах стартувала з 262,6 млн грн гривень. В результаті торгів вона зросла до 805 млн грн.

Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонував ТОВ «Петро Ойл Енд Кемікалс». За даними сервісу Opendatabot, власником цієї компанії є «Лурак Інвестментс Лімітед» (100%, Кіпр), кінцевий бенефіціар — Давід Бежуашвілі через «Чемексім Інтернешнл Лтд» (Грузія).

https://3m2.ua/news/ukrbud-kupyly-za-80 ... Qng-ffMAQw

Зараз велика приватизація?
В зелених щось купувати? Вони хіба здатні всіх процедур дотримуватися?
Микитась повернется.... почнеться.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 22:54

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:«Укрбуд» купили за 805 млн гривень у рамках великої приватизації

Аукціон з приватизації будівельної компанії «Укрбуд» відбувся сьогодні, 18 червня, в системі «Прозорро.Продажі». За інформацією Мінекономіки, вартість обʼєкта на торгах стартувала з 262,6 млн грн гривень. В результаті торгів вона зросла до 805 млн грн.

Найвищу ставку за пакет акцій компанії запропонував ТОВ «Петро Ойл Енд Кемікалс». За даними сервісу Opendatabot, власником цієї компанії є «Лурак Інвестментс Лімітед» (100%, Кіпр), кінцевий бенефіціар — Давід Бежуашвілі через «Чемексім Інтернешнл Лтд» (Грузія).

https://3m2.ua/news/ukrbud-kupyly-za-80 ... Qng-ffMAQw

Зараз велика приватизація?
В зелених щось купувати? Вони хіба здатні всіх процедур дотримуватися?
Микитась повернется.... почнеться.
а ви то чого так рефлексуєте?
теж поклали око на активи Укрбуда?)
як на мене це з усіх боків гарна новина, маю на увазі для тих хто бажає Україні добра, а не радіє її проблемам і невдачам, навіть якщо це дійсно росіяни під видом грузинів заходять
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 23:04

  kingkongovets написав:а ви то чого так рефлексуєте?
теж поклали око на активи Укрбуда?)
як на мене це з усіх боків гарна новина, маю на увазі для тих хто бажає Україні добра, а не радіє її проблемам і невдачам, навіть якщо це дійсно росіяни під видом грузинів заходять

Я песиміст з приводу бизнес клімату в Україні.
Гроші люблять тишу та Британське право.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 23:42

  UA написав:Я песиміст з приводу бизнес клімату в Україні.
Гроші люблять тишу та Британське право.

Та невже? Щось видно вже розлюбили, 2-ге місце в світі по "розлюблянню" :lol: Зображення
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Сер 18 чер, 2025 23:54

  The_Rebel написав:
  Бетон написав:
Миша-клиент написав:так по новостям передают, что разрушенный подъезд прошит насквозь вплоть до подвала...
Так то ж панельний будинок, а не моноліт
Совершенно верно.
Сложится до подвала панельный дом, а не монолитный железобетонный, конструктивная схема которой статически неопределима и не может упасть, как плита с двух опор на голову.

От у мене 16-типоверхівка, цегляний, від Київміськбуду. Стіни несучі десь до 0,7 метра, але це ж не моноліт. От і думаю куди він ближче - до панельки чи до моноліту по показнику витривалості. Напевно, десь посередині

Вам пощастило більше, тому що збірні елементи у вас тільки над головою.
Ця конструктивна схема вашого будинку не втратить стійкість стін загального каркасу, як в панельному і не рухне цілим стояком. товщина стін = ➕️.
Щоб я робив
Я б мінімум виходив би у коридор між внутрішніми несучими стінами, де плита над головою коротка, знаходився б в дверному проємі, або біля зони ліфту, де ствол шахти ліфту - жорстке ядро.
Не раджу лізти на сходові клітини в любому будинку, бо там той же ефект панельної втрати стійкості, можливе обрушення всьому стояка


Що стосується залізобетонного монолітного будівництва, то треба розуміти, де в квартирі пілони. Виходити в загальний коридор. І пам'ятати, що перегородки - ніякого захисту не дадуть, тим більше, якщо вони з гкл, про що писав rjkz
Бетон
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