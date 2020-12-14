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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 20 чер, 2025 17:29
kingkongovets написав:
чому так сталось?
На русанівці нема місця для новобудів (бо все забудовано вже).
Єдиний будинок після радянських часів збудований років 20 тому на частині стадіону (відносно гарний на той час - з червоноїцегли і все таке).
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 17:50
foxluck написав: kingkongovets написав:
чому так сталось?
На русанівці нема місця для новобудів (бо все забудовано вже).
Єдиний будинок після радянських часів збудований років 20 тому на частині стадіону (відносно гарний на той час - з червоноїцегли і все таке).
Русанівка - це взірець того, що чекає усі ці ультрасучасні мікрорайони комплексної забудови та «міста в місті» типу варшавських, Республіки, Грейта, Нової Англії, КТ, ФТ, Рибальського та інших
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Додано: П'ят 20 чер, 2025 19:47
kingkongovets написав: foxluck написав: kingkongovets написав:
чому так сталось?
На русанівці нема місця для новобудів (бо все забудовано вже).
Єдиний будинок після радянських часів збудований років 20 тому на частині стадіону (відносно гарний на той час - з червоноїцегли і все таке).
Русанівка - це взірець того, що чекає усі ці ультрасучасні мікрорайони комплексної забудови та «міста в місті» типу варшавських, Республіки, Грейта, Нової Англії, КТ, ФТ, Рибальського та інших
що не так з ЛЛЛ (крім ШРТ в пішій доступності)?
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