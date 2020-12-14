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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 чер, 2025 17:28
Бетон написав:
Во Львове 1к после строителей 65..75 куе. это периферия.
1к с ремонтом за 110 куе сдаётся в аренду за 500 баксов.
В Киеве аналогичные квартиры в аренде 800..850
Несколько продавцов опустили цены на 1500..2000 $
Из-за обстрелов цена упала?
сколько метров во Львове на периферии 110куе и в аренде по 21кгрн?
Вон Болт хрущ за 9кгрн сдаёт и не очень цена за инфляцией летит.
Во Львове без воды с проблемами по ЭЭ на окраине улетает что то "папяццот"???
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барабашов
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Додано: Суб 21 чер, 2025 17:38
барабашов написав: Бетон написав:
Во Львове 1к после строителей 65..75 куе. это периферия.
1к с ремонтом за 110 куе сдаётся в аренду за 500 баксов.
В Киеве аналогичные квартиры в аренде 800..850
Несколько продавцов опустили цены на 1500..2000 $
Из-за обстрелов цена упала?
сколько метров во Львове на периферии 110куе и в аренде по 21кгрн?
Вон Болт хрущ за 9кгрн сдаёт и не очень цена за инфляцией летит.
Во Львове без воды с проблемами по ЭЭ на окраине улетает что то "папяццот"???
квартири з сучасними ремонтами і отримані в спадщину бабушатники мають абсолютно різні принципи ціноутворення, власників спадкових бабушатників, не вкладаючих гроші в ремонти більш за все лякає втрата орендарів і пошук нових, це ринок орендаря, а от вклавшого чималі гроші лендлорда вже хрєн так прогнеш по ціні
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kingkongovets
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Додано: Суб 21 чер, 2025 17:48
kingkongovets написав: барабашов написав: Бетон написав:
Во Львове 1к после строителей 65..75 куе. это периферия.
1к с ремонтом за 110 куе сдаётся в аренду за 500 баксов.
В Киеве аналогичные квартиры в аренде 800..850
Несколько продавцов опустили цены на 1500..2000 $
Из-за обстрелов цена упала?
сколько метров во Львове на периферии 110куе и в аренде по 21кгрн?
Вон Болт хрущ за 9кгрн сдаёт и не очень цена за инфляцией летит.
Во Львове без воды с проблемами по ЭЭ на окраине улетает что то "папяццот"???
квартири з сучасними ремонтами і отримані в спадщину бабушатники мають абсолютно різні принципи ціноутворення, власників спадкових бабушатників, не вкладаючих гроші в ремонти більш за все лякає втрата орендарів і пошук нових, це ринок орендаря, а от вклавшого чималі гроші лендлорда вже хрєн так прогнеш по ціні
Це правда. Щодо Русанівки - там старий фонд і немає супермаркетів
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Investor_K
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:10
Investor_K написав: kingkongovets написав:
барабашов написав:сколько метров во Львове на периферии 110куе и в аренде по 21кгрн?
Вон Болт хрущ за 9кгрн сдаёт и не очень цена за инфляцией летит.
Во Львове без воды с проблемами по ЭЭ на окраине улетает что то "папяццот"???
квартири з сучасними ремонтами і отримані в спадщину бабушатники мають абсолютно різні принципи ціноутворення, власників спадкових бабушатників, не вкладаючих гроші в ремонти більш за все лякає втрата орендарів і пошук нових, це ринок орендаря, а от вклавшого чималі гроші лендлорда вже хрєн так прогнеш по ціні
Це правда. Щодо Русанівки - там старий фонд і немає супермаркетів
Сільпо, пара АТБ, Фора. Як це немає
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Faceless
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:41
Крім одного сучасного будинку усе внше совок
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Investor_K
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:49
kingkongovets написав: барабашов написав: Бетон написав:
Во Львове 1к после строителей 65..75 куе. это периферия.
1к с ремонтом за 110 куе сдаётся в аренду за 500 баксов.
В Киеве аналогичные квартиры в аренде 800..850
Несколько продавцов опустили цены на 1500..2000 $
Из-за обстрелов цена упала?
сколько метров во Львове на периферии 110куе и в аренде по 21кгрн?
Вон Болт хрущ за 9кгрн сдаёт и не очень цена за инфляцией летит.
Во Львове без воды с проблемами по ЭЭ на окраине улетает что то "папяццот"???
квартири з сучасними ремонтами і отримані в спадщину бабушатники мають абсолютно різні принципи ціноутворення, власників спадкових бабушатників, не вкладаючих гроші в ремонти більш за все лякає втрата орендарів і пошук нових, це ринок орендаря, а от вклавшого чималі гроші лендлорда вже хрєн так прогнеш по ціні
40..45 м2. я порівнюю тільки первинку, в яку можна заходити на ремонт. вторинне складно порівняти, треба знати локації і багато чого
в них там газ в основному до 10 поверхів.
500 це нове
хламидники я не в курсі
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Бетон
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Додано: Суб 21 чер, 2025 18:54
Faceless написав: Investor_K написав:
барабашов написав:сколько метров во Львове на периферии 110куе и в аренде по 21кгрн?
Вон Болт хрущ за 9кгрн сдаёт и не очень цена за инфляцией летит.
Во Львове без воды с проблемами по ЭЭ на окраине улетает что то "папяццот"???
квартири з сучасними ремонтами і отримані в спадщину бабушатники мають абсолютно різні принципи ціноутворення, власників спадкових бабушатників, не вкладаючих гроші в ремонти більш за все лякає втрата орендарів і пошук нових, це ринок орендаря, а от вклавшого чималі гроші лендлорда вже хрєн так прогнеш по ціні
Це правда. Щодо Русанівки - там старий фонд і немає супермаркетів
Сільпо, пара АТБ, Фора. Як це немає
трц не має. люди люблять одяг купувати, кіно, дитячі розваги
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Бетон
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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