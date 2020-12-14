Додано: Пон 23 чер, 2025 00:28

Бетон написав: rjkz,

с Львовской площади мне в лавину или ривер молл 15..20 километров переть. Настоящая мука. Детям же нужно детские развлекухи, жене тряпки.

Так многие делают.

Проще было жить на севен. В ривер молл пешком, всё под рукой rjkz,с Львовской площади мне в лавину или ривер молл 15..20 километров переть. Настоящая мука. Детям же нужно детские развлекухи, жене тряпки.Так многие делают.Проще было жить на севен. В ривер молл пешком, всё под рукой

Стоп-стоп.Это уже манипуляция.Действительно с Львовской площади до Лавины больше 10 км.Не 15-20, а 12.1. Если верить гугл-картам.Это на машине через Ильенко (бывшая Мельникова? Сорри, я не застал эти массовые переименования) и Стеценко.Речь шла о том, что нет расстояний в 10+ км до "ближайшего трц".Если говорить о том направлении с Львовской площади, то есть ближе Променада.В другом направлении - Оущен.Я не поэтим делам, но уверен, что есть еще масса.Надо было тогда жить на Петровке или Оболони- там моллов вагон.А если конкретно Лавина - то веник или нивки или Академ.Так что Ваш аргумент - мимо кассы.