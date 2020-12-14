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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 23 чер, 2025 00:50
Бетон написав:
с Львовской площади мне в лавину или ривер молл 15..20 километров переть.
Гулливер, Оушен, поближе и попроще - универмаг Украина, Смарт Плаза Политех, еще множество вариантов на правом берегу
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foxluck
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Додано: Пон 23 чер, 2025 00:56
foxluck написав: Бетон написав:
с Львовской площади мне в лавину или ривер молл 15..20 километров переть.
Гулливер, Оушен, поближе и попроще - универмаг Украина, Смарт Плаза Политех, еще множество вариантов на правом берегу
Украина- слабовата. Носки и брюки, как на базаре остались)) ну и интертоп. Детский этаж закрыт. Она давно нуждается в реконструкции.
Смарт плаза: спортлайф. Кино. Кофелат. Ну и утка китайская. Стльпо. Магазов там нет практически.
Гуливер- да. Но переться туда сложно
Оушен долго парковаться.
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Бетон
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Додано: Пон 23 чер, 2025 00:57
Бетон написав:
Министерский и паркове місто уже на этапе сдачи были неликвидом. Сразу же.
Сколько комфорт тауну лет? Под 15. Локация шлак. Трц, кстати нет. Но популярен же до сих пор.
Заречный, славутич, севен. Однухи уже под 100 куе голые
Комфорт таун - щлак, согласен.
"Творения" кана популярны благодаря маркетингу.
И только.
Где-то есть трц, где-то нет..
Какой ТРЦ В совсем так чтобы близости от файна-таун? Лавина? Как по мне - рядом, но туда-же на машине надо ехать, пещком не дойдешь.
А соплей тут когда-то понапускали.
И шо? Где сопли по файне?
Я уж не говорю, что когда-то мега популярными были ЗО и ЗО2.
Но кроме зелени и соседства посольств особо в них ничего нет.
Но это было, кажется на заре этой ветки.
В свое время был мегапрестижным Триумф. Но все распродано давным давно и никто не вспоминает.
И ПМ было суперпопулярным, я знаю несколько людей, которые там купили большие квартиры за высокий прайс. И шо?
И все временно пуповые новострои ждет такое-же забвение.
Есть там трц или нет.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 01:05
Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав:
rjkz,
с Львовской площади мне в лавину или ривер молл 15..20 километров переть. Настоящая мука. Детям же нужно детские развлекухи, жене тряпки.
Так многие делают.
Проще было жить на севен. В ривер молл пешком, всё под рукой
Стоп-стоп.
Это уже манипуляция.
Действительно с Львовской площади до Лавины больше 10 км.
Не 15-20, а 12.1. Если верить гугл-картам.
Это на машине через Ильенко (бывшая Мельникова? Сорри, я не застал эти массовые переименования) и Стеценко.
Речь шла о том, что нет расстояний в 10+ км до "ближайшего трц".
Если говорить о том направлении с Львовской площади, то есть ближе Променада.
В другом направлении - Оущен.
Я не поэтим делам, но уверен, что есть еще масса.
Надо было тогда жить на Петровке или Оболони- там моллов вагон.
А если конкретно Лавина - то веник или нивки или Академ.
Так что Ваш аргумент - мимо кассы.
Променада умерла. Там три калеки осталось. Уже давно, кстати
А хуже Оболони только веник.
Не не. Для меня загадка, что за рагули покупают варшавский.
Переместился на грейт. Там континент поприличнее намного
Ну вот, как мимолетен успех и признание.
А когда-то на "красный дом" тут слюни пускали.
Наш венский узник в нем гордо арендовал квартиру у знакомых.
Оболонь - вообще была пределом мечтаний понаехов.
А теперь по жизни отстойный веник (как я его когда-то материл в начале 90-х, когда туда ездил забирать со стоянки отцовскую машину) всего-лишь единственный хуже Оболони.
Приличность-же контингента - весьма субъективная вещь.
Кому-то и НЛ - приличный контингент.
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rjkz
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Додано: Пон 23 чер, 2025 01:09
Бетон написав: foxluck написав: Бетон написав:
с Львовской площади мне в лавину или ривер молл 15..20 километров переть.
Гулливер, Оушен, поближе и попроще - универмаг Украина, Смарт Плаза Политех, еще множество вариантов на правом берегу
Украина- слабовата. Носки и брюки, как на базаре остались)) ну и интертоп. Детский этаж закрыт. Она давно нуждается в реконструкции.
Смарт плаза: спортлайф. Кино. Кофелат. Ну и утка китайская. Стльпо. Магазов там нет практически.
Гуливер- да. Но переться туда сложно
Оушен долго парковаться.
Оушен долго парковаться?
Заехал и запарковался.
Или там паркинг закрыли и теперь все на ближайших улицах паркуются?
Так тоже не очень сложно.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 01:27
Ясно одно. Всё течёт всё меняется. Наверное, это нормально.
Я пока до оушена доеду и пока выстою очередь в паркинг, пока найду место, терпения не хватает
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Бетон
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Додано: Пон 23 чер, 2025 01:32
Кто что знает о 8 причал? Сегодня был там. Недалеко от грейт. Ну такое. В стиле интергала. Совок, но недорого
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Додано: Пон 23 чер, 2025 07:34
Хомякоид
Тим не менше є-осельні гроші вигрібаються з випередженням графіку і стоять черги «дайте ще».
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Hotab
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Додано: Пон 23 чер, 2025 08:09
Hotab написав:Хомякоид
Тим не менше є-осельні гроші вигрібаються з випередженням графіку і стоять черги «дайте ще».
Думаю це капля в морі порівнюючи кредитуввання в жирних 2005 - 2008 роках.
Тоді нагадую було 200 бінків. Зараз близько 60.
Все вказую що далі тількт вниз. Допоки не закінчаться феєєрверки.
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Додано: Пон 23 чер, 2025 08:32
Бетон написав:
Ясно одно. Всё течёт всё меняется. Наверное, это нормально.
Я пока до оушена доеду и пока выстою очередь в паркинг, пока найду место, терпения не хватает
На метро треба
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