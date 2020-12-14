Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:В Одесі та сама фігня. Шахеди кожну ніч прилітають по будинках, при цьому ринок ожив. Думаю у людей інсайд щодо закінчення війни. Якесь пряме знання.
Мозгов у людей нет + деньги не знают куда девать.Вкладываться на примерно пять лет оно и в мирное время у нас рисковано, а сейчас так вообще.
А ещё прикол такой.Прислал мне тут застройщик рекламу.Типа открываем продажу нового ЖК.Цены от 45ти тыс.Ради интереса посмотрел почем люди продают готовые квартиры этого же застройщика рядом.75 тыс +-.Есть меньше.Сразу же возник вопрос, а нахрена мне квартира у застройщика которую ждать лет пять с огромными рисками, потом делать ремонт, если рядом есть готовая практически за такую же итоговую сумму, а то и меньше.
airmax78 написав:В Одесі та сама фігня. Шахеди кожну ніч прилітають по будинках, при цьому ринок ожив. Думаю у людей інсайд щодо закінчення війни. Якесь пряме знання.
Мозгов у людей нет + деньги не знают куда девать.Вкладываться на примерно пять лет оно и в мирное время у нас рисковано, а сейчас так вообще.
А ещё прикол такой.Прислал мне тут застройщик рекламу.Типа открываем продажу нового ЖК.Цены от 45ти тыс.Ради интереса посмотрел почем люди продают готовые квартиры этого же застройщика рядом.75 тыс +-.Есть меньше.Сразу же возник вопрос, а нахрена мне квартира у застройщика которую ждать лет пять с огромными рисками, потом делать ремонт, если рядом есть готовая практически за такую же итоговую сумму, а то и меньше.
Создаётся впечатление, что есть умные, советуют четвёртый год ничего не покупать и все остальные, кто не знает ничего такого и сидят в отделах продаж выгребая квартиры.
Тут другой тригер. Возможно, люди смирились и поняли, что война навсегда, порешали и живут по правилам системы. А обстрелы, ну что обстрелы. Выжил ночью, пошевелил пальцами, если шевелятся, значит можно вставать покупать квартиру