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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12365123661236712368
Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 17:40

  Феодал написав:
  kingkongovets написав:а чого б вам, наприклад, не поцікавитись цінами на ізраїльську нерухомість в контексті військових подій, які відбуваються там зараз і багато-багато років до цього, га?

дуже дешевіє там нерухомість після чергового напруження і обстрілів? забивав там хтось вікна в Ашдоді, Беер-Шеві та інших містечках біля кордону з сектором Газа після 07/11/23?

ви взагалі в курсі які там на неї ціни? можна навіть заради хохми порівняти з цінами в мирній Турціі гг

харош вже лякалки обсасивать, смішно дивитись на ваші панічні «експердні» висери

життя йде, нерухомість потрібна і її будуть купувати і орендувати попри вашу апокаліптичну маячню

я понимаю что хочется "дорожай", ну чудес не бывает
штош, давайте про Израиль
Квартиры там 1 млн $, только у них квартиры большие (маленьких квартир там нет)
Зп - 5к$ ничинающий айтишник, выпить кофе - 5$ примерно

А теперь вишинка на тортике, територия страны - там негде много строить

другие факторы перечислять?

Так, напишіть.
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 17:46

Феодал
Не все ж айті визначається, і далеко не всі в ньому прац

Станом на 2024 рік, середня та медіанна зарплата в Ізраїлі мають помітну різницю, що відображає економічну нерівність у країні.

Середня зарплата (Bruto – до сплати податків):
• Приблизно 12,000 – 13,000 шекелів на місяць.

Це середнє арифметичне значення, яке враховує дуже високі зарплати (наприклад, у хай-тек секторі), тому цифра може бути вищою за типову зарплату для більшості населення.

Медіанна зарплата:
• Приблизно 8,000 – 9,000 шекелів на місяць.

Це значення “посередині” – тобто половина працюючих отримує менше цієї суми, а половина – більше. Воно краще відображає ситуацію для “типового” працівника.



Додаткові деталі:
• У хай-тек сфері середня зарплата може сягати 25,000–30,000 шекелів і більше.
• У державному секторі, освіті, обслуговуванні зарплати зазвичай ближчі до 7,000–9,000 шекелів.
• Мінімальна зарплата у 2024 році — 5,571 шекель на місяць (повна ставка).



Станом на червень 2025 року курс шекеля до долара коливається в межах 3.6–3.7 шекеля за 1 долар США. Візьмемо середній курс 3.65 для обрахунку.

💰 Зарплати в Ізраїлі в доларах (до сплати податків, bruto):

Показник У шекелях У доларах США (≈3.65)
Середня зарплата ₪12,000–13,000 $3,290 – $3,560
Медіанна зарплата ₪8,000–9,000 $2,190 – $2,465
Мінімальна зарплата ₪5,571 $1,525

Примітка: після податків сума буде менша, особливо для середньої зарплати. Наприклад, з ₪12,000 bruto можна отримати близько ₪9,500–10,000 netto, тобто ≈ $2,600–2,740.



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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 17:47

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Феодал написав:
  kingkongovets написав:а чого б вам, наприклад, не поцікавитись цінами на ізраїльську нерухомість в контексті військових подій, які відбуваються там зараз і багато-багато років до цього, га?

дуже дешевіє там нерухомість після чергового напруження і обстрілів? забивав там хтось вікна в Ашдоді, Беер-Шеві та інших містечках біля кордону з сектором Газа після 07/11/23?

ви взагалі в курсі які там на неї ціни? можна навіть заради хохми порівняти з цінами в мирній Турціі гг

харош вже лякалки обсасивать, смішно дивитись на ваші панічні «експердні» висери

життя йде, нерухомість потрібна і її будуть купувати і орендувати попри вашу апокаліптичну маячню

я понимаю что хочется "дорожай", ну чудес не бывает
штош, давайте про Израиль
Квартиры там 1 млн $, только у них квартиры большие (маленьких квартир там нет)
Зп - 5к$ ничинающий айтишник, выпить кофе - 5$ примерно

А теперь вишинка на тортике, територия страны - там негде много строить

другие факторы перечислять?
тобто нерухомість у воюючій багато років країні чомусь не знецінюється і чомусь в рази дорожча, ніж нерухомість у сусідній курортній, мирній і комфортній Турції?

я розумію, що вам традиційна українська меншовартність давно відсушила усі мізки і звела на нуль критичне сприйняття реальності, але ж є факти, які ти своїми дитячими перечисленнями не спростуєш

та шо там вже той Ізраїль, то я так, заради хохми згадав думав може у вас мізки ввімкнуться, але куди там

в Київі попри усі аргументи і обіцянки обвалішек на четвертому році війни ціни ростуть і це обʼєктивна реальність

вам ще не набридло ганьбитись, нострадамуси?)

зи: про «супервеликі» ізраїльські квартири і відсутність там маленького житла поржав - це повна маячня
маячню про зп в 5к$ взагалі обговорювати смішно

черговий злив, феодал)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 24 чер, 2025 18:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:03

  Hotab написав:Феодал
Не все ж айті визначається, і далеко не всі в ньому прац

Станом на 2024 рік, середня та медіанна зарплата в Ізраїлі мають помітну різницю, що відображає економічну нерівність у країні.

Середня зарплата (Bruto – до сплати податків):
• Приблизно 12,000 – 13,000 шекелів на місяць.

Це середнє арифметичне значення, яке враховує дуже високі зарплати (наприклад, у хай-тек секторі), тому цифра може бути вищою за типову зарплату для більшості населення.

Медіанна зарплата:
• Приблизно 8,000 – 9,000 шекелів на місяць.

Це значення “посередині” – тобто половина працюючих отримує менше цієї суми, а половина – більше. Воно краще відображає ситуацію для “типового” працівника.



Додаткові деталі:
• У хай-тек сфері середня зарплата може сягати 25,000–30,000 шекелів і більше.
• У державному секторі, освіті, обслуговуванні зарплати зазвичай ближчі до 7,000–9,000 шекелів.
• Мінімальна зарплата у 2024 році — 5,571 шекель на місяць (повна ставка).



Станом на червень 2025 року курс шекеля до долара коливається в межах 3.6–3.7 шекеля за 1 долар США. Візьмемо середній курс 3.65 для обрахунку.

💰 Зарплати в Ізраїлі в доларах (до сплати податків, bruto):

Показник У шекелях У доларах США (≈3.65)
Середня зарплата ₪12,000–13,000 $3,290 – $3,560
Медіанна зарплата ₪8,000–9,000 $2,190 – $2,465
Мінімальна зарплата ₪5,571 $1,525

Примітка: після податків сума буде менша, особливо для середньої зарплати. Наприклад, з ₪12,000 bruto можна отримати близько ₪9,500–10,000 netto, тобто ≈ $2,600–2,740.


Все це добре і чудово.

Але чомусь в Україні зарплата 500 дол/міс на руки - завжди була і є за щастя.
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:05

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ага ага, а ну накидайте кого в Києві можна на 500 доларів в місяць найняти? якого фахівця?

хіба що такого ж як він хрона щось по ночах сторожити та бомбосховища відчиняти/зачиняти

бльооо, який феєричний маразм
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:16

  kingkongovets написав:
Феодал написав:
  kingkongovets написав:а чого б вам, наприклад, не поцікавитись цінами на ізраїльську нерухомість в контексті військових подій, які відбуваються там зараз і багато-багато років до цього, га?

дуже дешевіє там нерухомість після чергового напруження і обстрілів? забивав там хтось вікна в Ашдоді, Беер-Шеві та інших містечках біля кордону з сектором Газа після 07/11/23?

ви взагалі в курсі які там на неї ціни? можна навіть заради хохми порівняти з цінами в мирній Турціі гг

харош вже лякалки обсасивать, смішно дивитись на ваші панічні «експердні» висери

життя йде, нерухомість потрібна і її будуть купувати і орендувати попри вашу апокаліптичну маячню


я понимаю что хочется "дорожай", ну чудес не бывает
штош, давайте про Израиль
Квартиры там 1 млн $, только у них квартиры большие (маленьких квартир там нет)
Зп - 5к$ ничинающий айтишник, выпить кофе - 5$ примерно

А теперь вишинка на тортике, територия страны - там негде много строить

другие факторы перечислять?
тобто нерухомість у воюючій багато років країні чомусь не знецінюється і чомусь в рази дорожча, ніж нерухомість у сусідній курортній, мирній і комфортній Турції?

я розумію, що вам традиційна українська меншовартність давно відсушила усі мізки і звела на нуль критичне сприйняття реальності, але ж є факти, які ти своїми дитячими перечисленнями не спростуєш

та шо там вже той Ізраїль, то я так, заради хохми згадав думав може у вас мізки ввімкнуться, але куди там

в Київі попри усі аргументи і обіцянки обвалішек на четвертому році війни ціни ростуть і це обʼєктивна реальність

вам ще не набридло ганьбитись, нострадамуси?)

зи: про «супервеликі» ізраїльські квартири і відсутність там маленького житла поржав - це повна маячня
маячню про зп в 5к$ взагалі обговорювати смішно

черговий злив, феодал)



желаю вам пожить там какое-то время, будете знать больше и не позорится на форуме сравнивая эти две страны
Востаннє редагувалось Феодал в Вів 24 чер, 2025 18:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:17

  kingkongovets написав:ага ага, а ну накидайте кого в Києві можна на 500 доларів в місяць найняти? якого фахівця?

хіба що такого ж як він хрона щось по ночах сторожити та бомбосховища відчиняти/зачиняти

бльооо, який феєричний маразм

Ккц, візьми Фейслеса і Бетона, і пошартесь на work.ua

Багато цікавого взнаєте.
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Феодал написав:желаю вам пожить там какое-то время, будете знать больше и не позорится на форуме сравнивая эти две страны
не соромно так ганебно зливатись?

«квартири в ізраїлі ро 1 млн$, а зп по 5к$», бугогогаа)))

бля, де ж ви такі беретесь?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 18:30

  kingkongovets написав:
Феодал написав:желаю вам пожить там какое-то время, будете знать больше и не позорится на форуме сравнивая эти две страны
не соромно так ганебно зливатись?

«квартири в ізраїлі ро 1 млн$, а зп по 5к$», бугогогаа)))

бля, де ж ви такі беретесь?

а такие как вы где беретесь?
мне жаль что вы никогда из страны не выезжали, по этому знаете мало
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