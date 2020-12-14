RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12370123711237212373>
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 17:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:Глянув історичні записи (кожного року проводжу ринкову оцінку активів шляхом порівняння з аналогами з олх).
Зразу після нападу у 2023..2023 ціни просіли десь на 10..20%.
В даний момент вернулись до кінця 2021.. початку 2022.
"Квартирка можливостей" захлопнулось два роки тому.
а дай посилання на «аналоги с олх»
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11705
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2725 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 18:21

  flyman написав:Глянув історичні записи (кожного року проводжу ринкову оцінку активів шляхом порівняння з аналогами з олх).
Зразу після нападу у 2023..2023 ціни просіли десь на 10..20%.
В даний момент вернулись до кінця 2021.. початку 2022.
"Квартирка можливостей" захлопнулось два роки тому.

Це на общажки і нахалбуди в Єпенях і на окраїні?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23267
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1763 раз.
Подякували: 2579 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:05

  kingkongovets написав:я пропонував поріаняти турецькі і ізраільські ціни і подумати чи правильно обвалішки розуміють реальність

коли ти в клітчастих сумках контрабанду в 90х возив - хіба не зрозумів як може вплинути зміна валютного курсу абсолютно на все? ))
форум взагалі то фінансовий, аксіоми про валютний курс і його вплив на ринок нерухомості - начебто нікому не потрібні...
для твого розвитку курс ліри:
https://prnt.sc/K3oqOyJp_wL7
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 402
З нами з: 21.05.23
Подякував: 36 раз.
Подякували: 34 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:14

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

sergey_stasyuk555 написав:
  kingkongovets написав:я пропонував поріаняти турецькі і ізраільські ціни і подумати чи правильно обвалішки розуміють реальність

коли ти в клітчастих сумках контрабанду в 90х возив - хіба не зрозумів як може вплинути зміна валютного курсу абсолютно на все? ))
форум взагалі то фінансовий, аксіоми про валютний курс і його вплив на ринок нерухомості - начебто нікому не потрібні...
для твого розвитку курс ліри:
https://prnt.sc/K3oqOyJp_wL7
шо ти несеш, уася?
які нахєр клітчасті сумки? шо, далі твоя примітивна фантазія не сягає?)
не ганьбись і не демонструй свою обмеженість і примітивність так очевидно)

курс ліри бл ггг
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11705
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2725 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:24

  kingkongovets написав:
flyman написав:Глянув історичні записи (кожного року проводжу ринкову оцінку активів шляхом порівняння з аналогами з олх).
Зразу після нападу у 2023..2023 ціни просіли десь на 10..20%.
В даний момент вернулись до кінця 2021.. початку 2022.
"Квартирка можливостей" захлопнулось два роки тому.
а дай посилання на «аналоги с олх»

ти спєц по комерції, для чого ті те в чому ти не спец?
Востаннє редагувалось flyman в Сер 25 чер, 2025 19:24, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39870
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2837 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:34

  kingkongovets написав:
sergey_stasyuk555 написав:
  kingkongovets написав:я пропонував поріаняти турецькі і ізраільські ціни і подумати чи правильно обвалішки розуміють реальність

коли ти в клітчастих сумках контрабанду в 90х возив - хіба не зрозумів як може вплинути зміна валютного курсу абсолютно на все? ))
форум взагалі то фінансовий, аксіоми про валютний курс і його вплив на ринок нерухомості - начебто нікому не потрібні...
для твого розвитку курс ліри:
https://prnt.sc/K3oqOyJp_wL7
шо ти несеш, уася?
які нахєр клітчасті сумки? шо, далі твоя примітивна фантазія не сягає?)
не ганьбись і не демонструй свою обмеженість і примітивність так очевидно)

курс ліри бл ггг

Вы в период занятия бизнесом ещё при купонах(после окончания института) вроде же импортом занимались? Ну не продажей же металлолома и Таврий за границу составами?
Кредиты в госбанках(ну не у 30ти летнего же Бени и Гены) в период трёхзначной инфляции(а часто и в месяц, а не в год) в купонах брали? Беззалоговые? Возвращали?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5179
З нами з: 16.06.15
Подякував: 292 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:39

  sergey_stasyuk555 написав:обізяна, признаєшся скільки квадратних метрів вкрав у киян на приватизації комунального майна за копійки?
думаю через ці вкрадені метри у тебе і є ця "показушна псевдолюбов" до комерції ))

За ним тюрма плаче, 100%.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23267
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1763 раз.
Подякували: 2579 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:41

  Frant написав:
  sergey_stasyuk555 написав:обізяна, признаєшся скільки квадратних метрів вкрав у киян на приватизації комунального майна за копійки?
думаю через ці вкрадені метри у тебе і є ця "показушна псевдолюбов" до комерції ))

За ним тюрма плаче, 100%.

вже ні - бо це давно було...
тепер "всьо нажито нєпасільним трудом"...
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 402
З нами з: 21.05.23
Подякував: 36 раз.
Подякували: 34 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:45

  UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:в 90 ті орендувати окрему квартиру в 20 річному віці могли "не только лишь все, мало кто мог". Зараз ще й перебирають хто районом хто ремонтом.


я знімав десь 1994-1995 відносно свіжу двушку на Лісовому за 125$, цифру памʼятаю точно)

Десь в 94 середня зарплата в Києві була 30-60 доларів.
Рядовий боєць в бригадах у Савлохі... Рибки отримував 150 доларів У Фашиста може 200-250 доларів...

ЗРП была скорее ....30 в 94м, а 60 уже в 95м при стабильном курсе 190-195тыс.крб.
Шото мало платили.
У нас быки-малолетки и на "акулах" ездили, и на 30х тройках, и даже на почти новых 99х. А это явно стоило побольше 4-5куе.
Хотя может бригадой скидывались и общак подогревал, я ж не смотрел чья фамилия в ТП, только морды знакомые видел постоянно в одном и том же авто.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5179
З нами з: 16.06.15
Подякував: 292 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:49

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:Глянув історичні записи (кожного року проводжу ринкову оцінку активів шляхом порівняння з аналогами з олх).
Зразу після нападу у 2023..2023 ціни просіли десь на 10..20%.
В даний момент вернулись до кінця 2021.. початку 2022.
"Квартирка можливостей" захлопнулось два роки тому.
а дай посилання на «аналоги с олх»

ти спєц по комерції, для чого ті те в чому ти не спец?
мене дуже цікавить як виглядає на практиці і по чому здається той неліквід, тобі важко дати посилання?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11705
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2725 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12370123711237212373>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: барабашов і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25314 17086442
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 чер, 2025 13:06
Ірина_
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6220535
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 69609
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4182)
25.06.2025 20:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.