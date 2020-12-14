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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12370123711237212373
Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 19:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  kingkongovets написав:
sergey_stasyuk555 написав:[quote="5867845:kingkongovets"]я пропонував поріаняти турецькі і ізраільські ціни і подумати чи правильно обвалішки розуміють реальність

коли ти в клітчастих сумках контрабанду в 90х возив - хіба не зрозумів як може вплинути зміна валютного курсу абсолютно на все? ))
форум взагалі то фінансовий, аксіоми про валютний курс і його вплив на ринок нерухомості - начебто нікому не потрібні...
для твого розвитку курс ліри:
https://prnt.sc/K3oqOyJp_wL7
шо ти несеш, уася?
які нахєр клітчасті сумки? шо, далі твоя примітивна фантазія не сягає?)
не ганьбись і не демонструй свою обмеженість і примітивність так очевидно)

курс ліри бл ггг

Вы в период занятия бизнесом ещё при купонах(после окончания института) вроде же импортом занимались? Ну не продажей же металлолома и Таврий за границу составами?
Кредиты в госбанках(ну не у 30ти летнего же Бени и Гены) в период трёхзначной инфляции(а часто и в месяц, а не в год) в купонах брали? Беззалоговые? Возвращали?[/quote]кредити я і досі беру і віддаю, а нашо тобі ця інфа, барабашов?
ти ж гаішник, а не слідак)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:21

  kingkongovets написав:
UA написав:в 90 ті орендувати окрему квартиру в 20 річному віці могли "не только лишь все, мало кто мог". Зараз ще й перебирають хто районом хто ремонтом.


я знімав десь 1994-1995 відносно свіжу двушку на Лісовому за 125$, цифру памʼятаю точно)

89/90й, Курчатова, 2к/1к $20
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Повідомлення Додано: Сер 25 чер, 2025 20:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вот так прямо за "джексона" при Меченом и сдавали?
Или там такой фарш внутри был, что 200рэ летом 89го и 450 рэ летом 90го эта квартира(неприватизированная!) реально стоила?
барабашов
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