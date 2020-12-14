Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sergey_stasyuk555 написав:[quote="5867845:kingkongovets"]я пропонував поріаняти турецькі і ізраільські ціни і подумати чи правильно обвалішки розуміють реальність
коли ти в клітчастих сумках контрабанду в 90х возив - хіба не зрозумів як може вплинути зміна валютного курсу абсолютно на все? )) форум взагалі то фінансовий, аксіоми про валютний курс і його вплив на ринок нерухомості - начебто нікому не потрібні... для твого розвитку курс ліри: https://prnt.sc/K3oqOyJp_wL7
шо ти несеш, уася? які нахєр клітчасті сумки? шо, далі твоя примітивна фантазія не сягає?) не ганьбись і не демонструй свою обмеженість і примітивність так очевидно)
курс ліри бл ггг
Вы в период занятия бизнесом ещё при купонах(после окончания института) вроде же импортом занимались? Ну не продажей же металлолома и Таврий за границу составами? Кредиты в госбанках(ну не у 30ти летнего же Бени и Гены) в период трёхзначной инфляции(а часто и в месяц, а не в год) в купонах брали? Беззалоговые? Возвращали?[/quote]кредити я і досі беру і віддаю, а нашо тобі ця інфа, барабашов? ти ж гаішник, а не слідак)