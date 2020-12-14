Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Посмотрите "Бандитский Пидарбург" и "Жмурки" с "Бригадой" ещё раз, чтоб понять что с полного нуля и в 16ть(как я допустим 010192) мало кто чего достиг(я не достиг пула коммерции естественно) А заводы пилить и ворованный лом вагонами скупать так вообще мало кто мог долго себе позволить без крыш, родни в погонах, запредельной клинической наглости(порезать пыхтяший и коптящий ещё в 92м году завод на лом в 96м), ну и связей кое где, чтоб тот заводик перед распилкой обанкротить в ноль. Ну тут я думаю, у нас, таких персонажей, что провода вырванные фурами на Гданьск слали в 93м, нет. Успешные успихи из 5% будывэльныка думаю просто не с голой опой встретиои введение купонокарбованця, а там закрутилось... И да - многие с нервов и бессоных ночей при курсе 150крб...2,09грн спились, перенесли инфаркты и инсульты и оставили бетоно- и кэшо-наследство детям, которые вполне нормально себя чухают и не звездят на этой ветке об этом.
Убоге кіно, яке про реальний стан справ тоді насправді нічого не розкаже.
Кино то убогое, но реалистичное. Если Вы не касались тех реалий, то я рад за Вас и Вашу психику.
З бандитизмом довелося перетнутися, але щоб вважати те гівнокіно документальним - якось не докотився до такого