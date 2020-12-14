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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 28 чер, 2025 18:21
rjkz написав: Faceless написав:
rjkz написав:[quote="5868781:Faceless"]
З бандитизмом довелося перетнутися, але щоб вважати те гівнокіно документальним - якось не докотився до такого
Я не говорю, что это документальное.
Оно мерзкое как и 90-е.
А с бандитизмом в какой мере Вам пришлось пересечься?
Скажем, у Вас похищали родственников и требовали деньги?
Или отжимали бизнес?
Или может у Вас забрали квартиру или дом?
Может Вы знаете кого-то кого убили или пытались убить?
Викрадали. Але дякувати богу ніхто не загинув
И?
Все еще 90-е - это нормально?
И это в Киеве еще лайтовая версия была.
Что было в Донецкой, Луганской Днепропетровской областях знаете?
Да везде.
Я уж не говорю, что тогда еще границы с со странами бсовка были чисто условными и оно все еще существовало и зачастую воспринималось как общее жизненное пространство.[/quote]Я хоч раз писав, що це нормально?
Я тільки заперечую тезу, що тут просувають, що сколотити й зберегти капітал в ті часи - ні особливого розуму ні таланту не вимагало, от прям кожен дибіл міг, але щось тільки мізерна частина скористалась. От тут дописувач пише, що то через гордість. Ага
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Додано: Суб 28 чер, 2025 18:34
rjkz написав: Бетон написав: smdtranz написав:
почему-то все легкость зарабатывания денег оценивают так, будто человека с нынешними знаниями и техническими возможностями переместили в 92 год, да еще дали 100 тысяч баксов наличкой и вот тогдаааа б он заработал)
а тогда: не было ни интернета, ни новой почты, ни поголовно компов, ни транспорта, ни инфраструктуры, ни мобильных телефонов, нифига. и никто ни в чем не разбирался, кроме своей специфики.
еще каких-то 11 лет назад невозможно было представить нынешнюю жизнь, ибо не было быстрого мобильного интернета. всех этих приложений, мессенджеров и тд
в такси надо было звонить) чтобы получить ответ, что «машинок сейчас нет»
а фотку можно было отправить, только придя домой, подключив телефон к компу.
Если бы эти средства были не у всех, а у некоторых, тогда да.
А так, все в одинаковых условиях. Мало того, скорость же достигла предельной. Поэтому добыча денег стала намного сложнее
Давайте так, что для Вас было 5 000 долларов в 1994 году?
Смутно, смутно помню. — В то героическое время я был еще крайне мал. Я был дитя
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Додано: Суб 28 чер, 2025 19:10
Бетон написав: rjkz написав:
[ю
Давайте так, что для Вас было 5 000 долларов в 1994 году?
Смутно, смутно помню. — В то героическое время я был еще крайне мал. Я был дитя
я в 1994му свою першу квартиру купив - 1к 56м на Лейпцигський 2/37 за 15К, бумеранг е34 років 5-7ми за 12 і чау-чау за 500$, мені було 24
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в Суб 28 чер, 2025 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 19:19
Бетон написав: rjkz написав: Бетон написав:
Если бы эти средства были не у всех, а у некоторых, тогда да.
А так, все в одинаковых условиях. Мало того, скорость же достигла предельной. Поэтому добыча денег стала намного сложнее
Давайте так, что для Вас было 5 000 долларов в 1994 году?
Смутно, смутно помню. — В то героическое время я был еще крайне мал. Я был дитя
Понятно. Тогда Вы не можете объективно оценивать то время.
Я всегда рад цитированию Остапа Бендера.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 19:28
Как признался как-то один мой знакомый, в тот год ему было чуть более 20 лет и он ради ради понтов за один вечер на барышню потратил 5 куе.
Профессия в то время - рекетир.
НЕ исключаю приукрашивания с его стороны размера суммы, но зная его несколько лет, о нескольких куе точно речь могла идти.
Время моего знакомства - 00-е.
Примерно в то-же время (93-94 гг) у другого моего знакомого, который занимался компьютерным дизайном в рекламном агентстве, зарплата была 100 долларов в месяц.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 21:28
rjkz
НЕ исключаю приукрашивания с его стороны размера суммы, но зная его несколько лет, о нескольких куе точно речь могла идти.
Время моего знакомства - 00-е.
Примерно в то-же время (93-94 гг)
Не опровергая факта, что нет такой суммы, какую нельзя потратить, но все же что это могло быть в те годы , чтобы суметь спустить 5 куе.
В условном Чернигове и маленьких городках это было точно нереально. В Киеве может конечно и быть.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 21:33
Тузіків, дорожайників і корабельних сосен - чекають важкі часи
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Додано: Суб 28 чер, 2025 21:44
Хомякоид написав: Frant написав: Freza написав:
Пха,процентов 80-90% ветки сидит за бугром или метит туда, или только вернулись)
Патриоты , хоть куда)
Не сумнівайтесь!
Дехто в Польщі, дехто в Новій Зеландії, дехто в Німеччині, хтось в Туреччині.
Я особисто в Німеччині. Більше мільйона українців також.
Таке питання, коли починається *осеннее оживление* за звичай ?
Чи такого в связку поточною ситуацією вже не буде ?
Коли покупці починають виходиити з літніх вілпусток ?
Злі язики кажуть, що на осінь пожвавлення хіба в кількості шахедів.
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