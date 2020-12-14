Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:В 94м году уже был рынок приватизированных квартир или это был новострой? И зачем тогда надо было на Лесном за баснословные 125уе(5млн) снимать что то? ПыСы Пятерка в 34м кузове появилась только в 88м году. Семилеткой она могла стать лишь в 95м. ПыПыСы. Савлоховские быки любили их именно последнего г.в. - 95го и 530е.
Друзі, воно зазвичай цікво читати мемуари про жлобобикоту, але це дійство вже піднадоїло. Які настрої на осінь в плані нерухомості ? Тільки вниз чи є якісь інші думки ?
барабашов написав:В 94м году уже был рынок приватизированных квартир или это был новострой? И зачем тогда надо было на Лесном за баснословные 125уе(5млн) снимать что то? ПыСы Пятерка в 34м кузове появилась только в 88м году. Семилеткой она могла стать лишь в 95м. ПыПыСы. Савлоховские быки любили их именно последнего г.в. - 95го и 530е.
Друзі, воно зазвичай цікво читати мемуари про жлобобикоту, але це дійство вже піднадоїло. Які настрої на осінь в плані нерухомості ? Тільки вниз чи є якісь інші думки ?
А що панове вище можуть написати/спрогнозувати? Звідки вони щось можуть знати? Прямо згадуються слова - класика - «Наш путь во мраке…» Ну, трошки не вгадали з місцем інвестицій… це буває… Ну трошки не вгадали з компаньйонами інвестицій… Це буває… Ну занадто довго носили «рожеві окуляри» і приймали невірні рішення. Буває… Ну, занадто сильно «роздували щоки» від своєї пихатості, доводячи, що Київ - то на три голови вище за Париж. Буває… Справа в тому, що голови - а точніше начинка тих готів мозком - різна…. Тому помилка було тільки в масштабі… це теж буває… Ну, невірно собі підбирали порадників на цьому форумі. Якось не змогли відрізнити радників- збирачів сміття - від порадників в інвестиціях. Це теж буває… Власне, хто ж обіцяв веселе приємне життя? Невже отой голодний босий безробітний вище цього допису? Боюсь і подумати - це ви на його - безробітного багато років - безсімейного багато років - такого, що ніколи не мав відношення до Києва - найчастішого дописувача на цій та інших гілках форуму - банальний дешевий флудер - орієнтуватися? Ну, це помилка… реально… панове… ну не можна ж так помилятися в житті… Я не мав і не маю ніякого відношення до Києва - і то дивуюсь, як кияни могли орієнтуватися на збоченців… прямо не вірю… Так і то - збуджене «на ранок» щасливе життя з віртуальними повіями з Філіппін… Се ля ві…
Тогда за месяц кто то просто прыткий мог столько поднять. Не с нуля естественно. Но "папиных" тысяч 10ти(300уе летом 91го и 200 после полёта тушки Пуго), сгоревших бы потом на книжке, для начального толчка бы хватило. В том же 91м.
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 29 чер, 2025 00:22, всього редагувалось 2 разів.
барабашов написав:В 94м году уже был рынок приватизированных квартир или это был новострой? И зачем тогда надо было на Лесном за баснословные 125уе(5млн) снимать что то? ПыСы Пятерка в 34м кузове появилась только в 88м году. Семилеткой она могла стать лишь в 95м. ПыПыСы. Савлоховские быки любили их именно последнего г.в. - 95го и 530е.
був ринок, з новобудів тоді були лише хіба що панельки серії КТ і Т4 на Троєщині, я дивився сталінки і дореволюціонні будинки в центрі і ледве не купив квартиру в дореволюційному будинку на Саксаганського у популярного в ті часи діктора - але той чомусь дав задню і вернув штуку завдатку + ще одну, двушку на Лісовому я зняв як тільки повернувся в Киів щоб жити з дружиною не у її чи моїх батьків, потім я ще й робив в сталінці ремонт, угоду оформляли в біржі нерухомості Куб, яка була розташована в будівлі БТІ на Трьохсвятительскій, скільки років було бумеру вже не памʼятаю, памʼятаю лише що був достатньо свіжий, ціну і що після моїх попередніх марків на джей-зетах він не дуже вражав при їзді, і ще - припиняй переказувати чиїсь страшні казки поо 90ті, не розповідай брехню про речі, яким ти не був свідком, типу прибутків в ті часи бандитської піхоти або уподобань совлоховців, це смішно
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 29 чер, 2025 00:24, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:В 94м году уже был рынок приватизированных квартир или это был новострой? И зачем тогда надо было на Лесном за баснословные 125уе(5млн) снимать что то? ПыСы Пятерка в 34м кузове появилась только в 88м году. Семилеткой она могла стать лишь в 95м. ПыПыСы. Савлоховские быки любили их именно последнего г.в. - 95го и 530е.
Друзі, воно зазвичай цікво читати мемуари про жлобобикоту, але це дійство вже піднадоїло. Які настрої на осінь в плані нерухомості ? Тільки вниз чи є якісь інші думки ?
Винница - не упадёт без существенного девала, потом коррекция. Чабаны - скорее всего вниз в уе и без девала. Но не резко, просто локейшен не торт. Лейпциг и Хёмниц растут и почём там новострои?