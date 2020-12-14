RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12384123851238612387>
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:11

  Олежан написав:
  smdtranz написав:
  Олежан написав:жк поетика - все?


почему это? там никто не живет, обшивку прилепят назад да и как новый будет


он не достроен?


внешне достроен, внутри там хз что с отделкой. работы понемногу шли все время полномасштабной войны.
ну по крайней мере эта очередь
пару окон светится иногда, наверное, ремонты делают или строители живут.

иногда клиенты ходят около него смотрят, обсуждая с девочками из ОП или риэлторами тот факт, что разбитая дорога принадлежит городу, и когда ее будут делать — известно одному богу
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 612
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:19

файнатаун камнем вниз
и аренда и продажа и цена

спекулянты стали долгосрочными инветорами
Олежан
 
Повідомлень: 1396
З нами з: 01.12.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:05

  Олежан написав:файнатаун камнем вниз
и аренда и продажа и цена

спекулянты стали долгосрочными инветорами

Шо з ним не так?
Hotab
 
Повідомлень: 15601
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2420 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:05

  Hotab написав:
  Олежан написав:файнатаун камнем вниз
и аренда и продажа и цена

спекулянты стали долгосрочными инветорами

Шо з ним не так?

прилет
Олежан
 
Повідомлень: 1396
З нами з: 01.12.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:15

  Олежан написав:
  Hotab написав:
  Олежан написав:файнатаун камнем вниз
и аренда и продажа и цена

спекулянты стали долгосрочными инветорами

Шо з ним не так?

прилет

Так это ж не первый, и, боюсь, не последний. Как раз с ФТ ничего не будет - Никонов быстро все устранит. Что делать тем у кого нет Никонова - вот это вопрос.
airmax78
 
Повідомлень: 42912
З нами з: 25.10.12
Подякував: 987 раз.
Подякували: 5350 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 16:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Снимите шторы, может легче станет…
Freza
 
Повідомлень: 2232
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 339 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прилеты были и по варшавский, династия, славутич, файна Таун, кольцова, львовский, да много где.
Никто ничего не помнит. Сверху замазали и радуются.
Это как с бабушатниками. Одних вынесли в деревянных ящиках, другие с улыбками до ушей заехали.
Одни вывозят кирпичи разбитые с перегородок, вторые ровно в этот же момент, кирпичи поднимают в квартиру.
Это называется жизнь.

Много кто помнит авиакатастрофы? А они были. Ужасающие.
Через пару дней счастливые пассажиры лезут в стальную трубу под названием лайнер.

Много кто знает кто сегодня разбился в ДТП? А они есть
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5286
З нами з: 17.12.22
Подякував: 189 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

И не забывайте.
Здесь остались те, кого всё устраивает. Всё
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5286
З нами з: 17.12.22
Подякував: 189 раз.
Подякували: 388 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:58

  Бетон написав:И не забывайте.
Здесь остались те, кого всё устраивает. Всё

как только откроют границы, таких останеться а раза 3 меньше
Олежан
 
Повідомлень: 1396
З нами з: 01.12.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:12

  Олежан написав:
  Бетон написав:И не забывайте.
Здесь остались те, кого всё устраивает. Всё

как только откроют границы, таких останеться а раза 3 меньше

За границей работать надо.
Bolt
 
Повідомлень: 3498
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12384123851238612387>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2530, 2531, 2532
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25317 17095840
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 лип, 2025 15:36
Damien
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1380 6321313
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 08:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 70012
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6553)
04.07.2025 19:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.