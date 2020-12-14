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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:24
Bolt написав: Олежан написав: Бетон написав:
И не забывайте.
Здесь остались те, кого всё устраивает. Всё
как только откроют границы, таких останеться а раза 3 меньше
За границей работать надо.
Звонит "человек" с Днепра, довольный такой. Я грю ему, чего ржёшь, конь, у вас орки на пороге уже. А он: а нас всё устраивает, мы никуда не уедем. Порешали с всу, катаемся свободно, бабло прет. Нам, говорит, война - супер. Мы в Европу не хотим. Там работать нужно!
Ты прикинь просто уровень цинизма
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Бетон
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:52
Бетон написав:
Звонит "человек" с Днепра, довольный такой. Я грю ему, чего ржёшь, конь, у вас орки на пороге уже. А он: а нас всё устраивает, мы никуда не уедем. Порешали с всу, катаемся свободно, бабло прет. Нам, говорит, война - супер. Мы в Европу не хотим. Там работать нужно!
Ты прикинь просто уровень цинизма
Уровень цинизма у тебя, который бабло рубит тут, но весь такой эмоциональный
Весь такой на шарнирах ...
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pesikot
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:11
Бетон написав:
И не забывайте.
Здесь остались те, кого всё устраивает. Всё
И ты остался именно поэтому. Иначе давно б уже выехал.
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fler
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:32
fler написав: Бетон написав:
И не забывайте.
Здесь остались те, кого всё устраивает. Всё
И ты остался именно поэтому. Иначе давно б уже выехал.
Дайте мне малейшую возможность и я уеду в течение 24 часов
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Бетон
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:45
Бетон написав: fler написав: Бетон написав:
И не забывайте.
Здесь остались те, кого всё устраивает. Всё
И ты остался именно поэтому. Иначе давно б уже выехал.
Дайте мне малейшую возможность и я уеду в течение 24 часов
Кто ищет, тот всегда найдет (с)
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fler
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:46
pesikot написав: Успіх написав:
А то мені один старший дружбан(йому зараз 64р) розказував, як був в різних ситуаціях... - як його раз пирнули ножем, що він свої кишки притримував рукою... - чудом вижив!
А він в молодості був спортсменом... боксером(короткий період)
Нічого дивного, бо бокс то не проти ножа
А ще розумні люди казали - "не потрібно приходити з ножем на перестрілку"
у книзі Пола Хлебнікова "разговор с варваром"
основу которой составляет беседа с чеченским криминальным деятелем и полевым командиром Хож-Ахмедом Нухаевым (кличка «Хожа»)
Хожа каже про боротьбу чеченців зі слов'янськими опг за "Березку" у москві (1987-88рр)
переказ не дослівний: ми завжди були попереду, вони(руські) приходили з кастетами-ми з ножами, вони з бітами і цепами, ми з ПМ
вони з ПМ і ТТ, ми з "калашами"
у них не було шансів проти нас
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:59
Франт - це наша Кассандра
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The_Rebel
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 21:09
The_Rebel написав:Франт - це наша Кассандра
Яєць нема?
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Faceless
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 21:59
Faceless написав:
The_Rebel написав:Франт - це наша Кассандра
Яєць нема?
Звісно, є!
Раз маю сміливість користуватись своїм розумом
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