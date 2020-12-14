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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12385123861238712388>
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:24

  Bolt написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:И не забывайте.
Здесь остались те, кого всё устраивает. Всё

как только откроют границы, таких останеться а раза 3 меньше

За границей работать надо.

Звонит "человек" с Днепра, довольный такой. Я грю ему, чего ржёшь, конь, у вас орки на пороге уже. А он: а нас всё устраивает, мы никуда не уедем. Порешали с всу, катаемся свободно, бабло прет. Нам, говорит, война - супер. Мы в Европу не хотим. Там работать нужно!
Ты прикинь просто уровень цинизма
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:52

  Бетон написав:Звонит "человек" с Днепра, довольный такой. Я грю ему, чего ржёшь, конь, у вас орки на пороге уже. А он: а нас всё устраивает, мы никуда не уедем. Порешали с всу, катаемся свободно, бабло прет. Нам, говорит, война - супер. Мы в Европу не хотим. Там работать нужно!
Ты прикинь просто уровень цинизма

Уровень цинизма у тебя, который бабло рубит тут, но весь такой эмоциональный


Весь такой на шарнирах ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:11

  Бетон написав:И не забывайте.
Здесь остались те, кого всё устраивает. Всё

И ты остался именно поэтому. Иначе давно б уже выехал.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:32

  fler написав:
  Бетон написав:И не забывайте.
Здесь остались те, кого всё устраивает. Всё

И ты остался именно поэтому. Иначе давно б уже выехал.

Дайте мне малейшую возможность и я уеду в течение 24 часов
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:45

  Бетон написав:
  fler написав:
  Бетон написав:И не забывайте.
Здесь остались те, кого всё устраивает. Всё

И ты остался именно поэтому. Иначе давно б уже выехал.

Дайте мне малейшую возможность и я уеду в течение 24 часов

Кто ищет, тот всегда найдет (с)
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:46

  pesikot написав:
  Успіх написав:А то мені один старший дружбан(йому зараз 64р) розказував, як був в різних ситуаціях... - як його раз пирнули ножем, що він свої кишки притримував рукою... - чудом вижив!
А він в молодості був спортсменом... боксером(короткий період)

Нічого дивного, бо бокс то не проти ножа

А ще розумні люди казали - "не потрібно приходити з ножем на перестрілку"


у книзі Пола Хлебнікова "разговор с варваром"
основу которой составляет беседа с чеченским криминальным деятелем и полевым командиром Хож-Ахмедом Нухаевым (кличка «Хожа»)


Хожа каже про боротьбу чеченців зі слов'янськими опг за "Березку" у москві (1987-88рр)
переказ не дослівний: ми завжди були попереду, вони(руські) приходили з кастетами-ми з ножами, вони з бітами і цепами, ми з ПМ
вони з ПМ і ТТ, ми з "калашами"
у них не було шансів проти нас
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:59

Франт - це наша Кассандра
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 21:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

The_Rebel написав:Франт - це наша Кассандра
Яєць нема?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 09:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Порешали с всу, катаемся свободно, бабло прет.


какое бабло в днепре и куда оно прет?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 10:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Дніпрі

Отримав на днях нотаріальний витяг на квіточку від забудовника,
квіточка в жк одного з наймодніших наразі у Дніпрі, сплачена була у 2021 "повітря над землею" ,потім війна , стоп стройка , сиві волоси на яйках але війна все це нівеюлювала, поміркували -як Бог дасть так і бути тому , потім радість що почали будувати...,
але зайшовши у квіточку(який чудовий крайовид :) ) і отримавши документи - чомусь уперше в житті НЕМА радісті від квіточки, особливо як подумаю скільки потрібно наразі грошей на ремонт и всё остальное...
Vadim_
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