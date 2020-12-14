Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Можна, я відповім? В країні донині не існує власного виробництва ВВ, порохів і компонентів ракетного палива. Все імпортне, і майже все йде з проволочками через таможню - так мені здається. Це технології часів Гітлера і Сталіна. За це повинен хтось відповідати?
Можна я задам питання? В Україні існував один єдиний патроний (чи правильно набійний?) завод. В Луганську. Коли його захопили сепари,його охороняв 1 (один!!!) вохровець. Й Крим захопили. Й, здається в Луганську захопили унікальні лекала для виготовлення лопастів для гелікоптерів. Хто в цьому винен? Порохі в Україні виробляються. Вас не попереділи. Рівно як й ракетне паливо. Й ракети, про які ви писали, що не виробляються. Так не в достатній кількості, й не в достатній номенклатурі. Що робити, коли ворог знає де знаходяться потужності й проєктні бюро та завдає ракетних ударів на протязі 3+ років. Ви не в курсі? Маєте бути вдячним, що вони під такими обстрілами ще щось роблять. Й шанувати це. То питання таке - як це так, що воно є, а ви цього не бачите? Вам персонально не доповідають? Й як можна не розуміти, що Україна зробила для захисту більше ніж від неї очікували як т.з. партнери так й ворог? НІХТО в світі не очікував, що замість 3-х діб Україна буде захищатися більш 3-х років.
Вам з Америки видніше, ніж мені, що виробляється в Україні. Номенклатуру бездимних порохів, їх сорти - знаєте? А ГОСТм, а обладнання? А підготовлені кадри? Це вам не якшатм бархатним голосом з кожної праски, що "вайнинєбудєт", і не дерибанити гроші на дорогах і метро під час війни.
Тут є ще один товарижч, який живе в горах Нової Зеландії, імвпенвнено пише, що не могла бути зарплата інженерів математиків фізиків хіміків на самостійних територіях 300 дол/міс, перед війною. А так воно й було, загалом.
Потому что полудурки-керманычи, архитекторы примитивной пшенично-олийной державы, живут исключительно сегодняшним днём. Про завтра они не думают, мыслительный аппарат не позволяет.
Frant написав:Можна, я відповім? В країні донині не існує власного виробництва ВВ, порохів і компонентів ракетного палива. Все імпортне, і майже все йде з проволочками через таможню - так мені здається. Це технології часів Гітлера і Сталіна. За це повинен хтось відповідати?
Можна я задам питання? В Україні існував один єдиний патроний (чи правильно набійний?) завод. В Луганську. Коли його захопили сепари,його охороняв 1 (один!!!) вохровець. Й Крим захопили. Й, здається в Луганську захопили унікальні лекала для виготовлення лопастів для гелікоптерів. Хто в цьому винен? Порохі в Україні виробляються. Вас не попереділи. Рівно як й ракетне паливо. Й ракети, про які ви писали, що не виробляються. Так не в достатній кількості, й не в достатній номенклатурі. Що робити, коли ворог знає де знаходяться потужності й проєктні бюро та завдає ракетних ударів на протязі 3+ років. Ви не в курсі? Маєте бути вдячним, що вони під такими обстрілами ще щось роблять. Й шанувати це. То питання таке - як це так, що воно є, а ви цього не бачите? Вам персонально не доповідають? Й як можна не розуміти, що Україна зробила для захисту більше ніж від неї очікували як т.з. партнери так й ворог? НІХТО в світі не очікував, що замість 3-х діб Україна буде захищатися більш 3-х років.
Є два вороги. Найстрашніший - українські чиновники. Тупые жадные клептократы, не способные к обучению. Обслуга империй, Австро-Венгерской и Российской, мелкое ворье. Построили государство на коррупции, как и россия. Скоро побегут чистить сапоги новым хазяевам.
Другий - московиты. С теми давно все ясно. Но подготовки к войне не велось. КПД укро-державы аж 5%, как у паровоза в 19-м веке. У последнего поколения укро-управоенцев, этих клоунов, шоферов, сантехников и корабельных сосен, КПД работы вообще не выше 2,5%. Только про свой карман думают
Сразу завернуться в белую простынь и ждать когда начнется война.
Остання війна йде з 1991 року ,інші ще раніше кремль бесят независимие которие были в империи, былое вяличие
Так, Ви праві, але я мав на увазі безпосередньо військове вторгнення на теріторію України й окупацію. Я пам`ятаю й Грузію й Молдову й Ічкерію й Азербайджан. Й фактично Білорусь теж окупована.
До 2014 було тихе захоплення України, купівля виробництв і закриття/банкрутство так як у рф есть аналогичное но хуже НПЗ Лисичанск а это не только топливо... Сода полиуретан даже купили Юнипласт это сейчас Ретал- бутылки для минводы и пепси