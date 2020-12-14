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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12388123891239012391
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 13:26

  Hotab написав:
  Vadim_ написав:Может наговаривают і брешуть , но
На початку повномасштабної війни 2022 року Україна звернулася до Польщі з проханням надати винищувачі МіГ-29, але цьому завадила позиція США.
https://uraua.info/2025/07/na-pochatku- ... iv-mig-29/

Дабл-молоко.
І в тему не попав, і фактична інформація неправдива. Міг29 було зібрано по всьому світу чимало. Включно з Польщею.

В любом гараже можно собрать?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 13:35

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:
  Vadim_ написав:Может наговаривают і брешуть , но
На початку повномасштабної війни 2022 року Україна звернулася до Польщі з проханням надати винищувачі МіГ-29, але цьому завадила позиція США.
https://uraua.info/2025/07/na-pochatku- ... iv-mig-29/

Дабл-молоко.
І в тему не попав, і фактична інформація неправдива. Міг29 було зібрано по всьому світу чимало. Включно з Польщею.

В любом гараже можно собрать?

Ну принаймні на трасі можна було зустріти як перевозять фюзеляж ( чи як там правильно називається зараз корпус).
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 13:36

  Faceless написав:
Damien написав:
  kingkongovets написав:2Damien

але як би ви не намагались принизити мене і всіх тих, хто починав займатися бізнесом ще в 90х і знецінити наші досягнення, якість вашої аналітикі і точність ваших прогнозів це ніяк не поліпшить


Вы так говорите, как будто все остальные это время не застали, как ветеран школьникам про войну 1941-45 :)
Я сам в этой кухне варился несмотря на возраст 14 лет, поэтому не надо тут наставничества. Я не знаю еще одного такого человека, который бы отсчитывал дни до того момента, когда можно получить паспорт и заняться уже по-серьезному, а не разворовывать по-мелочи завод, к которому был доступ :)
Это не был бизнес в буквальном понимании и никаких умственных способностей было не нужно. Нужна была просто наглость и желание.. Одни разворовывали остатки мощи СССР, вторые торговали(а торговать можно было только если имеешь доступ к чему-то по госцене или имеешь возможность+желание+отсутствие гордости привезти издалека, причем если нет х2, то это вообще не бизнес был :) ), третьи пытались отобрать деньги у первых и вторых.
А в 2000-х надо было просто не быть полным идиотом, чтоб не просрать нажитое в 90-х. Кингконговец с этим справился, молодец. К полным идиотам явно он не относится. Но гонору надо все равно поменьше. :)
Ще раз, якщо все було так просто, доступно навіть особам, не скаліченим інтелектом, чого так майло цим займалися і так мало зібрали й зберегли капітал?


Але ж зберегти заощадження -- це реал.проблема мільярдів людей.

По-перше -- майже всі не рахують свої витрати і не розуміють потім куди зникли гроші.

По друге -- страх перед інфляціями (навіть доляри поступовенько теж...)
Вкупі з ірраціональною недовірою до держстату -- це додатково штовхає працювати на поповнення сміттєзвалищ.

По третє -- реклами, “престижи”, “суспіл.”очікування. Додатковий сильний удар по збереженню капіталу.

А що було доступно у 90ті?
Доляри, ювелірка, м2? От все це ніби якраз вдвічі й знецінилось (останнє -- от якраз після шахед.роїв).
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 13:46

Авжеж. Якраз куплена в 90-х нерухомість і золото вдвічі знецінились. Питрасян)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 13:47

  flyman написав:
  Бетон написав:
  Frant написав:Хом'ячки і пацючки балагурять.

Про завтрашній і післязавтра гній день навіть не здатні подумати.


Порівнюють Україну з Ізраілем.
А скільки своєї території і атомних станцій проїпали ізраільтяни?
Який рівень корупції там?

Мне рассказывают, что коррупция в Украине была всегда и это, вроде как норма. Не коррупция причина войны и разрухи. Напоминает вздохи алкаша, мол, судьба такая. Оно само так получилось




Один блогер казав, що це "змазка", як в ігрі "ржавчина".
Тут колись мусолили тему, що без корупції нерухомість КРЖН дорожче може виходить на виході.


Але без корупції у міста були би гроші закопати дороги під землю, як у Бостоні, а вгорі зробити квітий сад.

Та ще на зенітні дрони лишилось би, і всяка свинота не літала би безкарно...



  gonchik74 написав:Авжеж. Якраз куплена в 90-х нерухомість і золото вдвічі знецінились. Питрасян)))


Нерухомість бомблять.

А золото тоді було у зливках? Бо у прикрасах воно на момент продажу вже вдвічі знецінене, мабуть...

І все таки коли говорите про гроші, то думайте не про номінал, а про купівельн.здатність. От як у фільмі “галопом по Європам”.
Бідність людей у 90ті й відповідно низькі ціни -- дуже знижує можливості зберегти капітал з тих часів без втрати купівельн.здатності.
Bobua
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