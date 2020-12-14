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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12392123931239412395
Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 23:45

  kingkongovets написав:підписував договір в офісі агенціі нерухомості і став свідком розмови рилів, які один одному бідкалися на космічні прайси, які зараз виставляють власники за свої квартири, мотивуючи це тим, що (цитую) «в країні 30% бомжів позбавлених свого житла, а власникам аби тільки гроші, наживаються на чужий біді»
моє питання «чи роблять вони знижку на власні послуги зважаючи на це?» викликало ефект кинутого у воду недопалка - тихе шипіння і жодного слова у відповідь



рылы переживают за переселенцев?
я думал, на собеседовании их проверяют на полиграфе вопросами вроде «смогла ли бы толкнуть бабушку под поезд в метро?» или «смог бы отобрать игрушку на улице у ребенка и бросить на дорогу, чтоб ее переехали машины?»
smdtranz
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 10:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Куди вкладати? Ужгород?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 10:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

До речі. Сьогодні нарешті виспався. Спав до 10
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 12:38

  kingkongovets написав:підписував договір в офісі агенціі нерухомості і став свідком розмови рилів, які один одному бідкалися на космічні прайси, які зараз виставляють власники за свої квартири, мотивуючи це тим, що (цитую) «в країні 30% бомжів позбавлених свого житла, а власникам аби тільки гроші, наживаються на чужий біді»
моє питання «чи роблять вони знижку на власні послуги зважаючи на це?» викликало ефект кинутого у воду недопалка - тихе шипіння і жодного слова у відповідь


знатно потролллил
плюсую за умение задавать "неудобные вопросы"
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 11:38

  Investor_K написав:До речі. Сьогодні нарешті виспався. Спав до 10

Ночували під стінами відділу продаж новобуду?
Кажуть, черги там захмарні.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 16:27

Чи є у світі ще міста з такою величезною кількістю недобудів-новобудів, як у Києві?
Цікаво визначити рівень бесхозяйствєнності.
Думаю, що українці чітко тримають пальму першості, на всій планеті. І так у всьому, в будь якій справі.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 12:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Варшавский 3. Старт продаж дома 10.7. Я приехал в субботу, осталось пару однух. Всё размели
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 12:49

  Бетон написав:Варшавский 3. Старт продаж дома 10.7. Я приехал в субботу, осталось пару однух. Всё размели

Страна крєпкіх бесхозяйствєнніков, під управлінням провінційних квартальних клоунів.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 13:33

  Бетон написав:Варшавский 3. Старт продаж дома 10.7. Я приехал в субботу, осталось пару однух. Всё размели

Це яка ціна метра і стадія готовності (обіцяний термін поставки)?
Думаю скільки можна за Кампус просити, якщо надумаю…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 15:07

  Hotab написав:
  Бетон написав:Варшавский 3. Старт продаж дома 10.7. Я приехал в субботу, осталось пару однух. Всё размели

Це яка ціна метра і стадія готовності (обіцяний термін поставки)?
Думаю скільки можна за Кампус просити, якщо надумаю…

Конец 27 г
1280$ 1к
Бетон
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