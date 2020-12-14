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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12393123941239512396
Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 20:09

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Варшавский 3. Старт продаж дома 10.7. Я приехал в субботу, осталось пару однух. Всё размели

Це яка ціна метра і стадія готовності (обіцяний термін поставки)?
Думаю скільки можна за Кампус просити, якщо надумаю…

Конец 27 г
1280$ 1к


Вот и ответ на все посты Бетона о том, как всё плохо и как он хочет выехать )

Колеса крутятся - лавешка мутится )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 21:49

  барабашов написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Варшавский 3. Старт продаж дома 10.7. Я приехал в субботу, осталось пару однух. Всё размели
Це яка ціна метра і стадія готовності (обіцяний термін поставки)?
Думаю скільки можна за Кампус просити, якщо надумаю…

Конец 27 г
1280$ 1к

Ты решился на котлован(или там пока и забора то нету?)???
Достроят то хоть?

Ой не не не.
Ни в коем случае. Ты что.
Я не себе, а друзьям с другого города. Причём с твоего.
Они продают тот новострой, что я писал ранее Зображення

Может ты знаешь, где это.

Хотаб, я не советую вкладываться на 28 год.
Неизвестно, что со страной вообще будет
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 22:09

Бетон
я вложився вже в адріатику.
Але ідею з є-оселею не залишив. Просто з готового (а як відомо є-оселя працює тільки з ним) нічого нема цікавого. Ну і (ти мабуть краще знаєш) фінансування її дуже заїдає . А «змащувати» не в моїх правилах.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 22:14

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:
Це яка ціна метра і стадія готовності (обіцяний термін поставки)?
Думаю скільки можна за Кампус просити, якщо надумаю…

Конец 27 г
1280$ 1к


Вот и ответ на все посты Бетона о том, как всё плохо и как он хочет выехать )

Колеса крутятся - лавешка мутится )

До пори, до часу.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 22:25

  pesikot написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:Варшавский 3. Старт продаж дома 10.7. Я приехал в субботу, осталось пару однух. Всё размели
Це яка ціна метра і стадія готовності (обіцяний термін поставки)?
Думаю скільки можна за Кампус просити, якщо надумаю…

Конец 27 г
1280$ 1к


Вот и ответ на все посты Бетона о том, как всё плохо и как он хочет выехать )

Колеса крутятся - лавешка мутится )

В выезде нет ничего смешного.
Одно дело сделать это в 20 лет.
Совсем другое - сейчас.
Я не хочу ехать, но придётся. Начать жизнь сначала. Получить образование. Выучить язык. На это уйдут годы. А каждый год сейчас, уносит тебя в старость с ускорением похлеще падения в пропасть.
Прежде, чем делать такой шаг, нужно очень тщательно подготовиться.
Потому что обратной дороги уже не будет
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 22:53

  Бетон написав:Прежде, чем делать такой шаг, нужно очень тщательно подготовиться.
Потому что обратной дороги уже не будет

Їдьте в Гагаузію, може й мову не доведеться вчити.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 23:22

  Бетон написав:
  pesikot написав:[

Вот и ответ на все посты Бетона о том, как всё плохо и как он хочет выехать )

Колеса крутятся - лавешка мутится )

В выезде нет ничего смешного.
Одно дело сделать это в 20 лет.
Совсем другое - сейчас.
Я не хочу ехать, но придётся. Начать жизнь сначала. Получить образование. Выучить язык. На это уйдут годы. А каждый год сейчас, уносит тебя в старость с ускорением похлеще падения в пропасть.
Прежде, чем делать такой шаг, нужно очень тщательно подготовиться.
Потому что обратной дороги уже не будет

Звіздьож.
Бетон, ти вже два роки пишеш, що кидаєш все тут і їдеш за кордон.
В реалі - продовжуєш тут заробляти на корупційних схемах
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 23:25

Бетон
Внизу Тёщиного не помню синих новостроев тем более с каким то двором, там нахалбуд рулит
Наверно это наверху у ДИИТа
Впрочем цена продажи прелести решает
1000 с ремонтом и торг и всё покупают
Аренда на Гагарина недешёвая и хрущей дешевле 8-9тыс физически нет
А значит и цена метра не в пол
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 00:03

  барабашов написав:Аренда на Гагарина недешёвая и хрущей дешевле 8-9тыс физически нет
А значит и цена метра не в пол

Однушки по 7к стартують, двушку можна і за 8к, якщо останній поверх.
Striker
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