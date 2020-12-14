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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12396123971239812399
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 12:44

  Investor_K написав:Іноді так. Коли є у наявності усі документи, оформлюю справу перед скеруванням до суду.
Ви, до речі, дійсно залучені до корупційних схем чи то люди наклеп на вас роблять?
Це до Бетона

Ага, конечно. Ви звертаєтесь до людини, яка навіть на екзамені з історії саботувала договорняк і взяла випадковий білет, сдавши на відмінно.
Я на генетичному рівні ненавиджу корупцію. Бо красти у платників податків - мерзенно.

А що за корупційних схеми, доречі?
Де черга до них?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 12:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Завтра останній день зняття коштів з є оселі.

Приурочу завтрашнюю дату к последнему дню привлечения по 38ой за необновоение данных. С чем, собственно, всех поздравляю.

Скільки неділь я ходив в банк, як на роботу?
Ми з касиршою вспіли выпить декілька разів кави. А вона - запрошує мене в банк просто в гості.
Все це дуже мило, але на таксі я витратив близько 10 тисяч. І часу по 2 години кожного дня (грубо).

Дякую обмеженням НБУ. Тепер в мене є касир і дружній колектив відділення банку.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:П.С. Киев - абсолютно мещанский, жлобский город, в котором глохнут все революции - так мне когда-то, давным-давно, объяснял отец. Два майдана - и что?


Киев отличный город , а киевофобы как вы как раз спаскудили
Майдан это заваулированый призыв - "мы готовы таскать каштаны из огня, разрушить собственное государство, жить под бомбами, разрушить чужие и даже свои семьи, лишь бы дали справку что мы европейцы"
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 16 лип, 2025 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:06

Бетон
А розіслать в різні інші не можна було? «Мій» банк по 200к в день «сепає» куди треба без комси.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:10

  Hotab написав:Бетон
А розіслать в різні інші не можна було? «Мій» банк по 200к в день «сепає» куди треба без комси.

Ніззя. НБУ заборонив перекази більше ніж 100к на місяць)
В принципі ліміт мені підняли, але ще витратить тисячу баксів на комісію якось не дуже хотілося
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 13:17

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
А розіслать в різні інші не можна було? «Мій» банк по 200к в день «сепає» куди треба без комси.

Ніззя. НБУ заборонив перекази більше ніж 100к на місяць)
В принципі ліміт мені підняли, але ще витратить тисячу баксів на комісію якось не дуже хотілося

100к чого? Дол?
Я перекидаю по 200к грн , якщо треба. І хоч кожен день. Нема такого обмеження у НБУ. Ну і ще ж крім того зняти можна.
Hotab
 
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  #<1 ... 12396123971239812399
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