|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 лип, 2025 12:44
Investor_K написав:
Іноді так. Коли є у наявності усі документи, оформлюю справу перед скеруванням до суду.
Ви, до речі, дійсно залучені до корупційних схем чи то люди наклеп на вас роблять?
Це до Бетона
Ага, конечно. Ви звертаєтесь до людини, яка навіть на екзамені з історії саботувала договорняк і взяла випадковий білет, сдавши на відмінно.
Я на генетичному рівні ненавиджу корупцію. Бо красти у платників податків - мерзенно.
А що за корупційних схеми, доречі?
Де черга до них?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5317
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 16 лип, 2025 12:50
Завтра останній день зняття коштів з є оселі.
Приурочу завтрашнюю дату к последнему дню привлечения по 38ой за необновоение данных. С чем, собственно, всех поздравляю.
Скільки неділь я ходив в банк, як на роботу?
Ми з касиршою вспіли выпить декілька разів кави. А вона - запрошує мене в банк просто в гості.
Все це дуже мило, але на таксі я витратив близько 10 тисяч. І часу по 2 години кожного дня (грубо).
Дякую обмеженням НБУ. Тепер в мене є касир і дружній колектив відділення банку.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5317
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 16 лип, 2025 13:01
Frant написав:
П.С. Киев - абсолютно мещанский, жлобский город, в котором глохнут все революции - так мне когда-то, давным-давно, объяснял отец. Два майдана - и что?
Киев отличный город , а киевофобы как вы как раз спаскудили
Майдан это заваулированый призыв - "мы готовы таскать каштаны из огня, разрушить собственное государство, жить под бомбами, разрушить чужие и даже свои семьи, лишь бы дали справку что мы европейцы"
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 16 лип, 2025 13:10, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3727
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 409 раз.
- Подякували: 176 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 16 лип, 2025 13:06
Бетон
А розіслать в різні інші не можна було? «Мій» банк по 200к в день «сепає» куди треба без комси.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15693
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 2433 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Сер 16 лип, 2025 13:10
Hotab написав:Бетон
А розіслать в різні інші не можна було? «Мій» банк по 200к в день «сепає» куди треба без комси.
Ніззя. НБУ заборонив перекази більше ніж 100к на місяць)
В принципі ліміт мені підняли, але ще витратить тисячу баксів на комісію якось не дуже хотілося
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5317
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 189 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 16 лип, 2025 13:17
Бетон написав: Hotab написав:Бетон
А розіслать в різні інші не можна було? «Мій» банк по 200к в день «сепає» куди треба без комси.
Ніззя. НБУ заборонив перекази більше ніж 100к на місяць)
В принципі ліміт мені підняли, але ще витратить тисячу баксів на комісію якось не дуже хотілося
100к чого? Дол?
Я перекидаю по 200к грн , якщо треба. І хоч кожен день. Нема такого обмеження у НБУ. Ну і ще ж крім того зняти можна.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15693
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 2433 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25326
|17104250
|
|
|1380
|6448536
|
|
|3
|70447
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|