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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 лип, 2025 05:21
Продаючи свою квартиру бачу що люди розкусили що рили є дармоїдами і ніхто 5 % відсотків не хоче платити.
Рили мою квартиру не можуть продати. Коли сам дав обяву знайшовся покупець майже відразу. Покупець шукає квартиру в моєму будинку, бачив обяву рила, але звернувся тільки на мою пряму обяву.
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Хомякоид
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim