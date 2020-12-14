Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Продаючи свою квартиру бачу що люди розкусили що рили є дармоїдами і ніхто 5 % відсотків не хоче платити. Рили мою квартиру не можуть продати. Коли сам дав обяву знайшовся покупець майже відразу. Покупець шукає квартиру в моєму будинку, бачив обяву рила, але звернувся тільки на мою пряму обяву.
Тутешнім для інформації: як окремі особи працюють, як винаймають і як купують, але усе як у лабіринті заплутано... А нам хочеться прозорості й відкритості, та, схоже, і цього разу ми піймали облизня. Я так радів за Юлю, вдивляючись на фото у її чесні очі відмінниці та невтомної трударки. Орендує квартиру 120 кв.м. у ЖК Busov Hill. https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-busov-hi ... -ccMAWT7Mt Винайняла б у мене 1-кім. хрущик у прицентраллі, і питань би ні у кого не виникло. А так тепер - що народ подумає ??? https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... upivli.htm 40-річна Свириденко працює у державному секторі з 2015-го (обіймала різні посади у Чернігівській обласній державній адміністрації). Квартиру на Печерську політикиня взяла в оренду у пенсіонерки з Чернігівщини Лідії Уманець. На цьому покращення майнового стану політикині не завершилось. У лютому 2022-го пенсіонерка Лідія Уманець придбала у цьому самому ЖК паркомісце на третьому рівні паркінгу площею 23 кв. м. (площа майже як смарт-квартира). Вартість наразі 40 тисяч доларів. Нову покупку Уманець вже через чотири дні після оформлення офіційно передала в оренду Свириденко. Чи не була ця нерухомість придбана спеціально для майбутньої прем'єрки ? Ба більше, згідно з реєстром прав на нерухоме майно, 7 липня 2025-го Свириденко Юлія Анатоліївна стала власницею квартири площею 45,7 кв. м у ЖК "Варшавський-2" (столичний житловий масив Виноградар). Якщо йдеться саме про прем'єрку, а не її повну тезку, то незабаром ця квартира має з'явитись у декларації нової очільниці уряду. Ну на дідка їй ще й Виноградар??? Грішу думкою, що для здійснення справедливого обміну квартирами з пенсіонеркою Уманець.
Хомякоид написав:Продаючи свою квартиру бачу що люди розкусили що рили є дармоїдами і ніхто 5 % відсотків не хоче платити. Рили мою квартиру не можуть продати. Коли сам дав обяву знайшовся покупець майже відразу. Покупець шукає квартиру в моєму будинку, бачив обяву рила, але звернувся тільки на мою пряму обяву.
А просмотри та оформлення угоди ви як організуєте сидячи в ФРН?
Хомякоид написав:Продаючи свою квартиру бачу що люди розкусили що рили є дармоїдами і ніхто 5 % відсотків не хоче платити. Рили мою квартиру не можуть продати. Коли сам дав обяву знайшовся покупець майже відразу. Покупець шукає квартиру в моєму будинку, бачив обяву рила, але звернувся тільки на мою пряму обяву.
Чому так? Рило рилом не вийшов?
Здається доволі ясно написано. 5 % дармоїдам ніхто не хоче платити.
Хомякоид написав:Продаючи свою квартиру бачу що люди розкусили що рили є дармоїдами і ніхто 5 % відсотків не хоче платити. Рили мою квартиру не можуть продати. Коли сам дав обяву знайшовся покупець майже відразу. Покупець шукає квартиру в моєму будинку, бачив обяву рила, але звернувся тільки на мою пряму обяву.
А просмотри та оформлення угоди ви як організуєте сидячи в ФРН?
Закрию угоду відпишусь.
Это по Виннмце или Вишневому такой спрос от соседей на готоаое и с чужим реионтом(и маржой в нём)?