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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12400124011240212403
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Національний банк України оприлюднив схвалену Радою з фінансової стабільності та Правлінням Національного банку Стратегію з розвитку іпотечного кредитування. Ця стратегія спрямована на розвиток ринкових механізмів, що дозволять зробити житло більш доступним для українців.

Як зазначають у НБУ, документ розроблено відповідно до узгодженої з Міжнародним валютним фондом концепції та передбачає низку інфраструктурних змін, щоб відкалібрувати державну підтримку відповідно до ринкових умов та створити ефективний житловий ринок.

Ключові цілі в межах Стратегії:

зниження рівня ризиків через упровадження масового продукту страхування воєнних ризиків та вдосконалення законодавчого регулювання будівництва житлової нерухомості;
забезпечення доступного і зрозумілого кредитування шляхом удосконалення моделі державної підтримки та стандартів розкриття інформації згідно з нормами ЄС;
посилення захисту прав кредиторів за допомогою оновлення процедур врегулювання проблемної заборгованості.
Крім того, подальший розвиток іпотечного кредитування та його масштабування забезпечить розробка та імплементація в українське законодавство секʼюритизації та випуску покритих облігацій.

Реалізація передбачених у Стратегії заходів покладається на Національний банк, уряд, Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Важлива роль і Верховної Ради, яка має забезпечити відповідні зміни до законодавства.

Втілення більшості заходів Стратегії розпочнеться паралельно, але законодавчі реформи потребуватимуть більше часу. Для деталізації заходів буде розроблено Дорожню карту. Надалі Стратегія має стати елементом ширшої Житлової стратегії.

«Наша Стратегія з розвитку кредитування, схвалена рік тому, довела свою ефективність. Маємо нові домовленості з різними державними інституціями з метою дати поштовх розвитку ринкової іпотеки, — прокоментував Голова Національного банку Андрій Пишний. — Банки операційно та фінансово спроможні надати доступні кредити на купівлю житла для мільйонів українських громадян. Але для цього потрібні певні передумови, над створенням яких ми і будемо працювати».

https://3m2.ua/news/nbu-opublikuvav-str ... TkLPU1ej1Q
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 13:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

був нещодавно в Одесі, їх Гагарінське плато мені нагадало нашу Глибочицьку, взагалі одеситам треба на законодавчому рівні заборонити критику київської забудови
kingkongovets
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